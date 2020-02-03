У січні 2020 року українці купили на 35% більше машин, ніж за аналогічний період минулого року. Найпопулярнішим автомобілем стала Toyota.

Про це повідомляє “Укравтопром”.

“У січні український автопарк поповнили майже 7,1 тисяч штук нових легкових авто або на 35% більше, ніж роком раніше”, – говориться в повідомленні.

Уточнюється, що найбільшим попитом користувалися машини марки Toyota, яких було куплено 1 207 штук.

“У порівнянні з січнем минулого року реалізація нових Toyota в Україні зросла на 91%, що і дозволило цій японській марці піднятися з другої на першу сходинку рейтингу”, – сказано в повідомленні.

Відзначається, що лідер січня минулого року RENAULT, хоча і показав 31-відсоткове зростання в продажах, опустився на другу сходинку.

Зберіг третю позицію Nissan, а на четверте місце піднялася чеська марка Skoda, яка збільшила продажі на 37%.

Також в десятку найпопулярніших марок увійшли HYUNDAI, VOLKSWAGEN, MERCEDES-BENZ, PEUGEOT і MITSUBISHI.