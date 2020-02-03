Про це повідомляє “Укравтопром”.
“У січні український автопарк поповнили майже 7,1 тисяч штук нових легкових авто або на 35% більше, ніж роком раніше”, – говориться в повідомленні.
Уточнюється, що найбільшим попитом користувалися машини марки Toyota, яких було куплено 1 207 штук.
“У порівнянні з січнем минулого року реалізація нових Toyota в Україні зросла на 91%, що і дозволило цій японській марці піднятися з другої на першу сходинку рейтингу”, – сказано в повідомленні.
Відзначається, що лідер січня минулого року RENAULT, хоча і показав 31-відсоткове зростання в продажах, опустився на другу сходинку.
Зберіг третю позицію Nissan, а на четверте місце піднялася чеська марка Skoda, яка збільшила продажі на 37%.
Також в десятку найпопулярніших марок увійшли HYUNDAI, VOLKSWAGEN, MERCEDES-BENZ, PEUGEOT і MITSUBISHI.
- Протягом 2018 року, купуючи легкові автомобілі, українці віддавали перевагу марці Toyota, а модель Renault Duster стала найпопулярнішою.