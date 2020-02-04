Про це повідомляє видання The Verge.
На офіційній сторінці BlackBerry Mobile в Twitter було оприлюднено повідомлення, що TCL Communication припинить продаж смартфонів BlackBerry з 31 серпня 2020 року.
Відзначається, що права компанії на бренд BlackBerry закінчуються, і після 31 серпня вона більше не зможе “розробляти, виробляти або продавати будь-які нові мобільні пристрої під маркою BlackBerry”.
При цьому TCL продовжить надавати підтримку власникам існуючих апаратів, включаючи гарантійне обслуговування, до 31 серпня 2022 року.
— BlackBerry Mobile (@BBMobile) February 3, 2020
Варто відзначити, що компанія BlackBerry оголосила про припинення виробництва своїх смартфонів у 2016 році і вирішила зосередитися на розробці програмного забезпечення. Причиною такого рішення стала невдала спроба переходу на операційну систему Android.
У грудні 2016 року компанія TCL уклала угоду з BlackBerry, і вже наступного року вийшов перший смартфон китайського виробника під канадським брендом: BlackBerry KeyOne. Він отримав QWERTY-клавіатуру і операційну систему Android.
Надалі лінійка поповнилася ще кількома моделями смартфонів.
Наразі невідомо, чи візьметься будь-яка інша компанія за виробництво смартфонів BlackBerry в майбутньому, або ж цей бренд гаджетів назавжди зникне з ринку.
- Раніше компанія Facebook подала до суду на канадського виробника смартфонів BlackBerry. Позов містив звинувачення в крадіжці технологій голосових повідомлень.