Китайська компанія TCL Communications, що володіє правом на випуск продукції BlackBerry, оголосила про намір припинити продажі смартфонів зазначеного бренду.

Про це повідомляє видання The Verge.

На офіційній сторінці BlackBerry Mobile в Twitter було оприлюднено повідомлення, що TCL Communication припинить продаж смартфонів BlackBerry з 31 серпня 2020 року.

Відзначається, що права компанії на бренд BlackBerry закінчуються, і після 31 серпня вона більше не зможе “розробляти, виробляти або продавати будь-які нові мобільні пристрої під маркою BlackBerry”.

При цьому TCL продовжить надавати підтримку власникам існуючих апаратів, включаючи гарантійне обслуговування, до 31 серпня 2022 року.

Варто відзначити, що компанія BlackBerry оголосила про припинення виробництва своїх смартфонів у 2016 році і вирішила зосередитися на розробці програмного забезпечення. Причиною такого рішення стала невдала спроба переходу на операційну систему Android.

У грудні 2016 року компанія TCL уклала угоду з BlackBerry, і вже наступного року вийшов перший смартфон китайського виробника під канадським брендом: BlackBerry KeyOne. Він отримав QWERTY-клавіатуру і операційну систему Android.

Надалі лінійка поповнилася ще кількома моделями смартфонів.

Наразі невідомо, чи візьметься будь-яка інша компанія за виробництво смартфонів BlackBerry в майбутньому, або ж цей бренд гаджетів назавжди зникне з ринку.