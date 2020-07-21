П'ята міжнародна конференція по реформам в Україні у 2022 році відбудеться в Швейцарії.

Про це на спільному брифінгу з президентом Швейцарії Симонеттою Соммаругою в Києві заявив президент України Володимир Зеленський.

За його словами, Соммаруга відзначила прогрес України у проведенні реформ і “бажання продовжувати співпрацю в цьому напрямку”.

“На підтвердження цього в 2022 році в Швейцарії відбудеться п’ята Міжнародна конференція по реформам в Україні. Нами підписаний меморандум, який визначить конкретний алгоритм дій для підготовки цього важливого заходу”, – розповів Зеленський.

Він також поінформував, що під час переговорів обговорювалися “два важливих напрямки – економіка і торгівля”.

“Зазначу, що Швейцарія входить у п’ятірку найбільших інвесторів в нашу економіку і є далеко не останнім за обсягом товарообігу нашим партнером у Європі. Ми погодилися, що наші країни можуть і повинні розвивати цей потенціал”, – наголосив Зеленський.

Соммаруга, в свою чергу, зазначила, що Швейцарська Конфедерація може надати Україні підтримку, особливо в сфері екології та в інфраструктурних проектах.

“Для нас велика честь, що в 2022 році саме в Швейцарії пройде п’ята конференція по реформам в Україні”, – заявила вона.

Варто відзначити, що в 2017 році конференція з підтримки реформ в Україні проходила в Лондоні, в 2018 році – в Копенгагені, а в 2019-му – в Торонто. Четверта конференція з питань реформ в Україні повинна була відбутися в Литві 7 липня 2020 року, але була перенесена в зв’язку з пандемією коронавірусу COVID-19.