Про це поінформували в прес-службі Центральної виборчої комісії.
Голосування на перших виборах депутатів сільських, селищних, міських рад 6 об’єднаних територіальних громад та відповідних сільських, селищних, міських голів буде відбуватися до 20:00.
Станом на 12:00 явка виборців становила від 8 % до 23,14 %.
Місцеві вибори проходять в 3 сільських, 1 селищній, 2 міських ОТГ:
• Путивльській міській об’єднаній територіальній громаді Путивльського району Сумської області;
• Червоненській сільській об’єднаній територіальній громаді Криворізького району Дніпропетровської області;
• Нежухівській сільській об’єднаній територіальній громаді Стрийського району Львівської області;
• Підгородненській міській об’єднаній територіальній громаді Дніпровського району Дніпропетровської області;
• Черкаській селищній об’єднаній територіальній громаді Новомосковського району Дніпропетровської області;
• Кадубовецькій сільській об’єднаній територіальній громаді Заставнівського району Чернівецької області.
Також сьогодні відбуваються додаткові місцеві вибори – в 3 ОТГ (1 сільській, 2 селищних).
Всі 55 виборчих дільниць на перших і 8 – на додаткових виборах відкрилися вчасно, о 8:00.
Згідно з попередніми підрахунками, в перших виборах зможуть взяти участь понад 55 тис. 700 виборців, в додаткових – понад 4,1 тис. виборців.
- У Закарпатській області на місцевих виборах глав об’єднаних територіальних громад, які відбулися 22 грудня, кандидати від “Слуги народу” виграли лише в двох ОТГ з дев’яти.
- На місцевих виборах в об’єднані територіальні громади в Миколаївській області 22 грудня перемогли кандидати-самовисуванці, “слуги народу” – програли.