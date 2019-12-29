У неділю, 29 грудня, в 6 територіальних громадах на території чотирьох областей України проходять перші місцеві вибори.

Про це поінформували в прес-службі Центральної виборчої комісії.

Голосування на перших виборах депутатів сільських, селищних, міських рад 6 об’єднаних територіальних громад та відповідних сільських, селищних, міських голів буде відбуватися до 20:00.

Станом на 12:00 явка виборців становила від 8 % до 23,14 %.

Місцеві вибори проходять в 3 сільських, 1 селищній, 2 міських ОТГ:

• Путивльській міській об’єднаній територіальній громаді Путивльського району Сумської області;

• Червоненській сільській об’єднаній територіальній громаді Криворізького району Дніпропетровської області;

• Нежухівській сільській об’єднаній територіальній громаді Стрийського району Львівської області;

• Підгородненській міській об’єднаній територіальній громаді Дніпровського району Дніпропетровської області;

• Черкаській селищній об’єднаній територіальній громаді Новомосковського району Дніпропетровської області;

• Кадубовецькій сільській об’єднаній територіальній громаді Заставнівського району Чернівецької області.

Також сьогодні відбуваються додаткові місцеві вибори – в 3 ОТГ (1 сільській, 2 селищних).

Всі 55 виборчих дільниць на перших і 8 – на додаткових виборах відкрилися вчасно, о 8:00.

Згідно з попередніми підрахунками, в перших виборах зможуть взяти участь понад 55 тис. 700 виборців, в додаткових – понад 4,1 тис. виборців.