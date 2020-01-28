У Києві на карантин закрили одну школу, ще у вісьмох процес навчання призупинено частково.

Про це під час брифінгу повідомив перший заступник голови КМДА Микола Поворозник.

Всього у Києві за 4 тижні 2020 року зареєстроване майже 11 тис. хворих на грип і ГРВІ.

За словами Поворозника, дане число хворих знаходиться на досить низькому рівні і не потребує будь-яких додаткових заходів. Епідеміологічний рівень нині на 52% нижче базової лінії.

За його словами, повністю освітній процес призупинений тільки в одній школі Святошинського району. Ще вісім шкіл прийняли рішення призупинити навчання частково: у Голосіївському районі – одна школа (2 класу), в Дарницькому районі – 2 школи (2 класи), в Оболонському районі – одна школа (13 класів), в Печерському районі – одна школа (5 класів), в Святошинському районі – 3 школи (9 класів).