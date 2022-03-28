У ніч з 3 на 4 березня у трьох учасників російсько-українських перемовин щодо припинення вогню виникли симптоми отруєння хімічною зброєю.

Про це інформує американське видання Wall Street Journal.

Кореспонденти Wall Street Journal Ярослав Трофимов і Макс Колчестер пишуть, що в Абрамовича і двох членів української делегації спостерігали почервоніння очей, постійну хворобливу сльозотечу, а також відшарування шкіри на обличчі і руках.

Серед українських учасників перемовини із такими ж симптомами журналісти називають кримськотатарського депутата Рустема Умерова.

Наразі їх життю та здоров’ю нічого не загрожує.

Інформацію підтвердили також журналісти Bellingcat. За їх інформацією, Абрамович разом з іншим російським підприємцем брав участь у переговорах разом із народним депутатом України Рустемом Умеровим у Києві. Вночі члени групи відчули перші симптоми – запалення та пронизливий біль в очах, симптоми не вщухали до ранку.

На основі дистанційного та виїзного оглядів експерти дійшли висновку, що симптоми, швидше за все, є наслідком отруєння невизначеною хімічною зброєю. Симптоми найбільше відповідали варіантам порфірину, фосфорорганічних або біциклічних речовин. Остаточно визначити не вдалося через відсутність спеціалізованого лабораторного обладнання поблизу постраждалих.

Альтернативною менш вірогідною гіпотезою було використання мікрохвильового опромінення. Симптоми поступово зникали протягом наступного тижня.

Троє чоловіків, які відчували симптоми, споживали лише шоколад і воду за години до появи симптомів. Четвертий член команди, який також вживав їх, не мав жодних скарг на самопочуття.

Експерти переконані, що дозування та тип токсину, ймовірно, були недостатніми, щоб заподіяти небезпечні для життя пошкодження, і, швидше за все, мали на меті лише налякати жертв. Потерпілі сказали, що не знають, хто міг бути зацікавленим у нападі.

ОНОВЛЕНО 20:00

Учасник української сторони перемовин з Російською Федерацією, радник голови ОП Михайло Подоляк спростував інформацію про отруєння учасників переговорів хімічною зброєю.

“В інформаційному просторі зараз багато інформаційних спекуляцій, різних конспірологічних версій та елементів тієї чи іншої інформаційної гри. Тому, ще раз повторю – члени переговорних груп працюють сьогодні у штатних режимах”,

– наголосив Подоляк.