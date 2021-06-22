Про це повідомляє міжнародне агентство Reuters.

Право на безплатне вакцинування відтепер матимуть мандрівники з візами, виданими Абу-Дабі, та власники паспортів, які мають право на туристичну візу, при прибутті в ОАЕ через столицю країни.

Зазначається, що власники посвідок на проживання або в’їзних віз, термін дії яких закінчився, також мають право на безплатне щеплення в Абу-Дабі.

Туристам пропонуватимуть вакцини від компаній Sinopharm та Pfizer/BioNTech.

До цього безплатне щеплення могли отримати лише громадяни ОАЕ та особи, що мають постійну візу.

Органи охорони здоров’я ОАЕ заявили цього місяця, що майже 85% громадян отримали принаймні одну дозу вакцини. Однак даних про те, скільки осіб було повністю імунізовано, наразі немає.

Агентство наголошує, що за останній місяць кількість заражень в ОАЕ зросла. В Абу-Дабі все ще діють обмеження на в’їзд, йдеться про самоізоляцію та ПЛР-тестування з інтервалом після прибуття. Туристи з 27 країн, зокрема Китаю, Німеччини та США, звільняються від карантину після прибуття.