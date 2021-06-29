У понеділок комітет з надзвичайних ситуацій і стихійних лих Абу-Дабі схвалив обмеження, що забороняють людям, які не отримали вакцину проти COVID-19, відвідувати деякі громадські місця.

Про це повідомляється на сайті комітету з надзвичайних ситуацій і стихійних лих Абу-Дабі.

Це рішення “відповідає стратегії емірату у боротьбі з пандемією COVID-19 і доповнює профілактичні та попереджувальні заходи, прийняті для збереження здоров’я населення”. Рішення також було прийнято після вакцинації більше 93% цільових груп в Абу-Дабі.

Заборона на відвідування деяких громадських місць почне діяти 20 серпня.

Невакциновані громадяни не зможуть відвідувати торгові центри, ресторани, кафе та інші точки роздрібної торгівлі, так само,як і ті, які знаходяться за межами торгових центрів. Їм дозволено буде відвідувати супермаркети та аптеки.

Також не можна буде відвідувати тренажерні зали, місця відпочинку та заняття спортом, клуби здоров’я, курорти, музеї, культурні центри та тематичні парки, а також університети, інститути, державні та приватні школи і дитячі ясла в еміраті.

Комітет заявив, що рішення не поширюється на невакцинованих осіб із звільненням від вакцинації.