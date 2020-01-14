#Букви розповідають, що вже відомо про колаборації.

У вівторок, 14 січня, Джона Хілл опублікував в своєму Instagram пост, в якому офіційно заявив про те, що співпрацює з німецьким брендом Adidas, та анонсував, що незабаром продемонструє результат спільної роботи.

“Це офіційне оголошення про те, що я співпрацюю з Аdidas. Спасибі вам, Аdidas, за те, що ви довіряєте мені, вірите в мої ідеї та змушуєте їх ставати ще краще. Я мрію почати шлях створення з командою, яку я поважаю і люблю. Радий показати вам все, над чим ми працюємо. Дуже скоро”, — написав актор.

У той же день на сайті Adidas з’явилася повідомлення “Тримайте це на своєму радарі. Будьте першим, хто дізнається про речі Джони Хілла та Adidas” з пропозицією оформити підписку на розсилку новин.

Як повідомляє тематичне видання Hypebeast, хоча Хілл і Adidas оголосили про співпрацю тільки зараз, чутки про те, що бренд та актор готують колаборацію з’явилися ще в 2018 році.

Вперше про неї стало відомо після публікації актором поста з дражливою підписом “Щось веселе гряде від мене і Adidas?” в жовтні позаминулого року. На опублікованому знімку актор був в кросівках Аdidas LXCON незвичайного забарвлення. Через рік після публікації цього фото кросівки, зроблені, як передбачається, у співпраці з Хіллом, вийшли в продаж. Однак тоді інформацію про співпрацю не підтверджували.

Ні Аdidas, ні Хілл не повідомляє, які саме продукти готувалися ними в рамках сотрудчества, однак за інформацією джерел Hypebeast йдеться загалом про три моделі — легендарні кросівки Аdidas Samba в двох оновлених дизайнах та моделі Аdidas Superstar. Як будуть виглядати новинки наразі невідомо, але з витоків випливає, що вартість оновлених Аdidas Samba становитиме 110 доларів, а Аdidas Superstar —140 доларів.

Довідка. Джона Хілл — американський актор, режисер, продюсер, сценарист і комік. Зараз йому 36 років. Хілл відомий своїми комедійними ролями у таких фільмах, як “Суперперці”, “Трішки вагітна”, “В прольоті”, а також роллю у фільмі “Вовк з Уолл-стріт”, за яку він був номінований на премію Оскар за кращу чоловічу роль другого плану.

Хілл зайняв 28 місце в рейтингу найбільш високооплачуваних акторів світу за версією журналу Forbes з червня 2014 року по червень 2015 року, отримавши 16 мільйонів доларів.