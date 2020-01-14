#Букви розповідають, що вже відомо про колаборації.
У вівторок, 14 січня, Джона Хілл опублікував в своєму Instagram пост, в якому офіційно заявив про те, що співпрацює з німецьким брендом Adidas, та анонсував, що незабаром продемонструє результат спільної роботи.
“Це офіційне оголошення про те, що я співпрацюю з Аdidas. Спасибі вам, Аdidas, за те, що ви довіряєте мені, вірите в мої ідеї та змушуєте їх ставати ще краще. Я мрію почати шлях створення з командою, яку я поважаю і люблю. Радий показати вам все, над чим ми працюємо. Дуже скоро”, — написав актор.
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This is the official announcement that I’m partnering with adidas. Thank you adidas for trusting me and believing in my ideas and pushing them to become even better. This is a dream for me to start the journey of creating with a team I respect and love. Thrilled to show you all what we’ve been working on. More coming very soon. @adidasoriginals
У той же день на сайті Adidas з’явилася повідомлення “Тримайте це на своєму радарі. Будьте першим, хто дізнається про речі Джони Хілла та Adidas” з пропозицією оформити підписку на розсилку новин.
Як повідомляє тематичне видання Hypebeast, хоча Хілл і Adidas оголосили про співпрацю тільки зараз, чутки про те, що бренд та актор готують колаборацію з’явилися ще в 2018 році.
Вперше про неї стало відомо після публікації актором поста з дражливою підписом “Щось веселе гряде від мене і Adidas?” в жовтні позаминулого року. На опублікованому знімку актор був в кросівках Аdidas LXCON незвичайного забарвлення. Через рік після публікації цього фото кросівки, зроблені, як передбачається, у співпраці з Хіллом, вийшли в продаж. Однак тоді інформацію про співпрацю не підтверджували.
Ні Аdidas, ні Хілл не повідомляє, які саме продукти готувалися ними в рамках сотрудчества, однак за інформацією джерел Hypebeast йдеться загалом про три моделі — легендарні кросівки Аdidas Samba в двох оновлених дизайнах та моделі Аdidas Superstar. Як будуть виглядати новинки наразі невідомо, але з витоків випливає, що вартість оновлених Аdidas Samba становитиме 110 доларів, а Аdidas Superstar —140 доларів.
Довідка. Джона Хілл — американський актор, режисер, продюсер, сценарист і комік. Зараз йому 36 років. Хілл відомий своїми комедійними ролями у таких фільмах, як “Суперперці”, “Трішки вагітна”, “В прольоті”, а також роллю у фільмі “Вовк з Уолл-стріт”, за яку він був номінований на премію Оскар за кращу чоловічу роль другого плану.
Хілл зайняв 28 місце в рейтингу найбільш високооплачуваних акторів світу за версією журналу Forbes з червня 2014 року по червень 2015 року, отримавши 16 мільйонів доларів.
- Раніше повідомлялося, що компанія Adidas планує випустити кросівки з екологічних матеріалів в колаборації з американським дизайнером Шоном Уотерспун.