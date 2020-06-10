Німецький бренд спортивного одягу Adidas пообіцяв інвестувати 20 мільйонів доларів в об'єднання темношкірих в Сполучених Штатах і забезпечити, щоб не менше 30% нових робочих місць в США були надані темношкірим і латиноамериканським співробітникам.

Про це йдеться в матеріалі міжнародного інформаційного агентства Reuters.

“Ми повинні зробити більше, щоб створити середовище, в якому всі наші співробітники будуть відчувати себе в безпеці”, – сказав генеральний директор Каспер Рорстед.

У раді правління Adidas заявили про те, що цінують внесок темношкірих співробітників в успіх бренду і визнали, що компанія повинна робити більше для боротьби з расизмом.

Компанії по всьому світу виділили понад мільярд доларів на расову та соціальну справедливість на тлі протестів з приводу смерті Джорджа Флойда, афроамериканця, який помер після того, як поліцейський з Міннеаполіса придавив його шию коліном.

Adidas заявила, що протягом наступних чотирьох років витратить 20 мільйонів доларів на ініціативи з підтримки спорту для темношкірих людей.

Нагадаємо, 30 травня під час протесту учасники влаштували погроми в магазинах. Вже 1 червня протести після вбивства поліціянтами темношкірого американця Джорджа Флойда охопили всю країну. Пізніше протести почалися в Європі і по всьому світу. Протести тривають донині.