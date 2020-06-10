Про це йдеться в матеріалі міжнародного інформаційного агентства Reuters.
“Ми повинні зробити більше, щоб створити середовище, в якому всі наші співробітники будуть відчувати себе в безпеці”, – сказав генеральний директор Каспер Рорстед.
У раді правління Adidas заявили про те, що цінують внесок темношкірих співробітників в успіх бренду і визнали, що компанія повинна робити більше для боротьби з расизмом.
Компанії по всьому світу виділили понад мільярд доларів на расову та соціальну справедливість на тлі протестів з приводу смерті Джорджа Флойда, афроамериканця, який помер після того, як поліцейський з Міннеаполіса придавив його шию коліном.
Adidas заявила, що протягом наступних чотирьох років витратить 20 мільйонів доларів на ініціативи з підтримки спорту для темношкірих людей.
Нагадаємо, 30 травня під час протесту учасники влаштували погроми в магазинах. Вже 1 червня протести після вбивства поліціянтами темношкірого американця Джорджа Флойда охопили всю країну. Пізніше протести почалися в Європі і по всьому світу. Протести тривають донині.
- Всі четверо поліціянтів, які були присутні при затриманні Джорджа Флойда, були звільнені. Спочатку звинувачення були пред’явлені тільки офіцерові поліції Дереку Шовену, який безпосередньо душив Джорджа Флойда. Його взяли під варту. Наразі звинувачення пред’явлені всім 4 офіцерам поліції. Влада Міннеаполіса обіцяє розформувати департамент поліції.
- Раніше #Букви розповідали, як влада реагує на протести, що тривають уже два тижні, і чого вдалося домогтися протестувальникам.