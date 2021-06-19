В Adidas повідомили про створення спеціальної моделі легінсів TechFit Period Proof. Вони поглинають додаткову вологу, яка може з'являтися під час місячних.

Про це повідомили на сторінках Adidas в соцмережах.

Легінси TechFit виготовлено зі спеціальної тканини, яка поглинає вологу. Вона складається із двох шарів. Перший – для відведення та поглинання вологи, а другий – для захисту.

Легінси рекомендовано одягати разом із прокладкою, тампоном чи іншим засобом захисту.

В Adidas вказали на дослідження Університету Святої Марії, яке свідчить про те, що кожна четверта дівчинка у світі перестає займатися спортом у підлітковому віці, коли в неї починаються місячні. Це пов’язано саме зі страхом протікання.

Our designers have been working for over 2 years to ​develop the Tech Fit Period Proof Tight Collection [https://t.co/sfuEuKmOgP​]. pic.twitter.com/3ZOyWLeRlC — adidas (@adidas) June 15, 2021

В США 65% спортсменок досі не знають про правила гігієни та додаткового захисту під час тренувань, а 76% навіть не змогли сказати тренеру про те, що у них місячні.

Легінси TechFit Period Proof Tights можна придбати на офіційному сайті Adidas з 17 червня.