Про це повідомили на сторінках Adidas в соцмережах.
Легінси TechFit виготовлено зі спеціальної тканини, яка поглинає вологу. Вона складається із двох шарів. Перший – для відведення та поглинання вологи, а другий – для захисту.
Легінси рекомендовано одягати разом із прокладкою, тампоном чи іншим засобом захисту.
В Adidas вказали на дослідження Університету Святої Марії, яке свідчить про те, що кожна четверта дівчинка у світі перестає займатися спортом у підлітковому віці, коли в неї починаються місячні. Це пов’язано саме зі страхом протікання.
Our designers have been working for over 2 years to develop the Tech Fit Period Proof Tight Collection [https://t.co/sfuEuKmOgP]. pic.twitter.com/3ZOyWLeRlC
— adidas (@adidas) June 15, 2021
В США 65% спортсменок досі не знають про правила гігієни та додаткового захисту під час тренувань, а 76% навіть не змогли сказати тренеру про те, що у них місячні.
Легінси TechFit Period Proof Tights можна придбати на офіційному сайті Adidas з 17 червня.
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