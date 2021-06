Про це повідомили на сторінках Adidas в соцмережах.

Легінси TechFit виготовлено зі спеціальної тканини, яка поглинає вологу. Вона складається із двох шарів. Перший – для відведення та поглинання вологи, а другий – для захисту.

Легінси рекомендовано одягати разом із прокладкою, тампоном чи іншим засобом захисту.

В Adidas вказали на дослідження Університету Святої Марії, яке свідчить про те, що кожна четверта дівчинка у світі перестає займатися спортом у підлітковому віці, коли в неї починаються місячні. Це пов’язано саме зі страхом протікання.

Our designers have been working for over 2 years to ​develop the Tech Fit Period Proof Tight Collection [https://t.co/sfuEuKmOgP​]. pic.twitter.com/3ZOyWLeRlC

— adidas (@adidas) June 15, 2021