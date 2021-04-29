Про це повідомили на сайті Білого дому.

В апараті президента Байдена призначили першого темношкірого міністра оборони, Ллойда Остіна, першу жінку – міністерку фінансів, Джанет Єллен, першого латиноамериканця та іммігранта по пост міністра внутрішньої безпеки, Алехандро Майоркаса, першого корінного американця (індійця) міністром внутрішніх справ Деба Хааланда, представника ЛГБТ Піта Буттіджича – членом кабінету міністрів і так далі.

Більша частина всіх призначень в Білому домі – жінки. Ще половина призначених ідентифікують себе, як не білі.

З 1500 призначених чиновників:

58% – жінки;

18% – темношкірі та афроамериканці;

15% – латиноамериканці;

15% – американці азійського походження чи жителі островів Тихого океану;

3% – американці з корінням населення Близького Сходу чи Північної Африки;

2% – американські індійці чи корінні жителі Аляски;

14% – ідентифікують себе, як представників ЛГБТ;

4% – ветерани;

3% – ідентифікують себе, як людей з обмеженими фізичними можливостями;

15% – першими у своїх сім’ях отримали освіту в коледжі;

32% – натуралізовані громадяни та діти іммігрантів.

В Міністерстві праці, 70% призначених чиновників – жінки. В Міністерстві внутрішньої безпеки, 40% – діти іммігрантів. В Міністерстві освіти – кожний четвертий першим у своїй родині отримав освіту в коледжі, а кожний третій – раніше займався вчительською діяльністю. В Міністерстві внутрішніх справ, кожен п’ятий – американський індієць чи походить з Аляски.