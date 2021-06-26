Під час візиту на південний кордон віцепрезидентка США Камала Гарріс дала доручення перевірити умови, в яких живуть діти, котрих залишили біля кордону. Вже неодноразово надходили повідомлення про панічні атаки в дітей, що мешкають у тимчасових таборах.

Про це повідомляє американське видання CBS News.

Йдеться про перебування дітей на військовій базі в Техасі.

Білий дім доручив міністру охорони здоров’я та соціальних служб (HHS) Ксав’є Бесерру провести “детальне дослідження” умов, в яких живуть діти. Як відомо, в таборі мешкають лише неповнолітні діти. Дорослих з ними немає.

Цей табір перевірять передусім, оскільки останнім часом звідти надходили новини про панічні атаки в дітей, спроби втеч, а також – часті випадки пошкоджень тіл (укуси, переломи тощо).

Гарріс з цього приводу сказала:

“Адміністрація серйозно ставиться до цього питання”.

Після заяви Гарріс у Білому домі відповіли, що президент Байден не просив про офіційне розслідування, але додали:

“Піклування про дітей – важливе для адміністрації. HHS вже вивчає умови в Форт-Блісс. Ми сподіваємось, що умови перебування там дітей буде значно покращено”.

Гарріс дізналася про те, що деяких підлітків в таборі тримають в окремих кімнатах та спостерігають за тим, аби вони не вчинили собі шкоди. Багатьом дітям в таборі заборонено користуватися заточеними олівцями, агенти слідкують за довжиною їх нігтів, також не можна мати в себе зубну щітку і різні металічні предмети. За дітьми слідкують, аби вони не використовували ці предмети, щоб нашкодити собі.

У HHS поінформували, що кількість дітей на базі зменшилася з 5 тисяч у квітні до 1,5 тисячі на цього тижня. При цьому, на базі можуть одночасно поселити до 10 тисяч дітей.