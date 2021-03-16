Представники Демократичної партії в Палаті представників пропонують проголосувати за перші зміни в імміграційній політиці, ініційовані адміністрацією Джо Байдена. Їх назвали "загальною амністією".

Про це повідомляє CNBC.

Очікується, що законодавці розглянуть два законопроєкти, що стосуються імміграційної реформи Білого дому. Представники Республіканської партії назвали закон “загальної амністією”.

Запропоновані законопроєкти дадуть можливість отримати статус легальних резидентів або громадян тим, хто приїхали на територію США нелегально або з робочими візами.

Перший законопроєкт дозволить 2,5 мільйонам мігрантів стати громадянами США. Ще 4,4 мільйона осіб зможуть отримати законне право на постійне місце проживання в США. В першу чергу, це стосується дітей, які нелегально потрапили в країну.

На території США проживають близько 11 мільйонів мігрантів без потрібних документів.

Другий законопроєкт передбачає, що нелегальні мігранти зможуть отримати тимчасовий статус, якщо будуть працювати в сфері сільського господарства. Якщо нелегальні мігранти заплатять штраф і пропрацюють в галузі від 4 до 8 років, то зможуть отримати право на отримання грін-карти.