Про це повідомляє американський телеканал Fox News.

Деякі помічники Байдена і віцепрезидентка США Камала Гарріс раніше говорили про те, що якщо заплатити компенсацію, то американці добровільно здадуть неліцензійну зброю. Йдеться про вогнепальну зброю, яку зібрали з кількох видів зброї. На такій зброї немає серії та номера, тобто вона не ліцензована.

Зокрема, грошову компенсацію в обмін на штурмову зброю запропонували прессекретарка Білого дому Джен Псакі, заступниця голови адміністрації Дженніфер О’Меллі Діллон і Седрік Річмонд, старший радник Байдена і директор Управління по взаємодії з громадськістю.

Але самі американці також зможуть заплатити й зареєструвати таку зброю.

Думки законодавців розділилися. Одні вважають, що американці мають право володіти такою зброєю, як, наприклад, автомати AR-15 і AK-47. Інші кажуть, що це небезпечна зброя і її необхідно здати.

У Білому домі також пролунала думка, що здача неліцензійної зброї – незначний крок на шляху до контролю над вогнепальною зброєю в країні. В цілому, в американців є від 15 до 16 мільйонів одиниць такої зброї на руках.

Але все ж Байден закликав до конфіскації такої зброї без виплати компенсації через те, що спочатку вона була незареєстрована.

Thank you @BetoORourke take guns. Please. No one needs an assault weapon. This is a crisis.

— Jen Psaki (@jrpsaki) September 13, 2019