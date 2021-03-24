В адміністрації президента США Джо Байдена запропонувати вилучити у американців неліцензійну зброю. Компенсація за це не передбачена.

Про це повідомляє американський телеканал Fox News.

Деякі помічники Байдена і віцепрезидентка США Камала Гарріс раніше говорили про те, що якщо заплатити компенсацію, то американці добровільно здадуть неліцензійну зброю. Йдеться про вогнепальну зброю, яку зібрали з кількох видів зброї. На такій зброї немає серії та номера, тобто вона не ліцензована.

Зокрема, грошову компенсацію в обмін на штурмову зброю запропонували прессекретарка Білого дому Джен Псакі, заступниця голови адміністрації Дженніфер О’Меллі Діллон і Седрік Річмонд, старший радник Байдена і директор Управління по взаємодії з громадськістю.

Але самі американці також зможуть заплатити й зареєструвати таку зброю.

Думки законодавців розділилися. Одні вважають, що американці мають право володіти такою зброєю, як, наприклад, автомати AR-15 і AK-47. Інші кажуть, що це небезпечна зброя і її необхідно здати.

У Білому домі також пролунала думка, що здача неліцензійної зброї – незначний крок на шляху до контролю над вогнепальною зброєю в країні. В цілому, в американців є від 15 до 16 мільйонів одиниць такої зброї на руках.

Але все ж Байден закликав до конфіскації такої зброї без виплати компенсації через те, що спочатку вона була незареєстрована.

Thank you @BetoORourke take guns. Please. No one needs an assault weapon. This is a crisis. — Jen Psaki (@jrpsaki) September 13, 2019

У Білому будинок підтвердили, що позиція Байдена в підтримку добровільного викупу зброї або примусу власників до реєстрації відповідно до Національного закону про вогнепальну зброю не змінилася.

Раніше Національна стрілецька асоціація (NRA), група із захисту прав на зброю в США, критикувала Байдена і Гарріс за нібито бажання “конфіскувати” зброю і заявляли, що Байден “залишить американців беззахисними та на милість злочинців”.

Напередодні президент США Джо Байден закликав законодавців прийняти закон, який регулює контроль над вогнепальною зброєю. Заява прозвучала на тлі сьомого випадку масової стрілянини за тиждень.

Байден сказав, що випадок масової стрілянини в Колорадо, коли в продуктовому магазині застрелили 10 осіб, повинен підштовхнути “Вашингтон і всю країну до дій”.

Судовий комітет Сенату планує провести наступного тижня слухання щодо контролю над зброєю. Два законопроєкти, прийняті Палатою представників, стосувалися того, хто може купувати зброю і як закрити лазівки в перевірках анкетних даних. Але в Сенаті поки що немає голосів, щоб прийняти ці законопроєкти. Проблема в тому, які дані та в яких випадках слід перевіряти. Частина законодавців наполягає на тому, що потрібно перевіряти анкетні дані покупців у ліцензованих продавців. Інші говорять про те, що важливо перевіряти й тих, хто купує зброю “на руках”, наприклад, у своїх друзів або родичів. В останньому випадку складно розробити алгоритм, який відстежує такі покупки.