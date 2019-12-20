Про це повідомляє The Daily Beast.

Повна назва законопроєкту – Defending American Security from Kremlin Aggression Act (“Акт про захист безпеки США від кремлівської агресії”). Він був внесений до Сенату ще в лютому 2019 року сенатором-республіканцем Ліндсі Гремом і представником Демократичної партії Робертом Менендесом.

Саме Грем називав DASKA законопроєктом про санкції “з пекла”.

Журналісти видання з’ясували, що після того як сенатор Грем запропонував розширити список санкцій щодо РФ, один з чиновників Державного департаменту направив голові профільного комітету Сенату лист обсягом 22 сторінки проти нового проекту санкцій.

Законопроект Грема пропонує розширити список санкцій щодо російських громадян і компаній за те, що Росія веде агресивну політику щодо України, втручалася в американські вибори 2016 року, а також відповідальна за військові дії в Сирії і переслідує права і свободи громадян.

У листі представника Держдепу сказано, що вони виступають “рішуче проти” законопроекту, якщо не будуть внесені зміни, бо санкції проти РФ нібито матимуть негативні наслідки для американських союзників в Європі.

У Білому домі підтвердили, що запропоновані санкції матимуть негативний вплив на нові енергетичні розробки в Росії, роботу американських банків в РФ, а також американські активи в РФ.

Чиновник Білого дому підкреслив, що законопроект “загрожує світовому енергетичному, товарному, фінансовому та іншим ринкам”, оскільки спрямований “майже на весь спектр зовнішньої комерційної діяльності з Росією”.

У Держдепі суть листа коментувати не стали, але заявили, що знають про те, що в Білому домі повністю підтримують різні методи стримування російської агресії в світі.

Також в листі є рядок, який може бути витлумачений як прихована загроза Кремлю, посилаючись на нинішню здатність адміністрації вводити нові санкції.

“Сполучені Штати можуть завдати набагато більший економічний збиток за допомогою цих санкцій, і адміністрація, не вагаючись, введе їх, якщо поведінка Росії не зміниться суттєво”, – йдеться в заяві.

Доопрацювати законопроект Грема також закликали в Торговій палаті США і Американському інституті нафти.

Оскільки в комітеті законопроект схвалили, Грем заявив:

“Я готовий співпрацювати зі своїми колегами над поліпшенням цього законопроекту, але він повинен бути сильним, щоб мати сенс”.

Наступний крок – голосування в Сенаті. Поки що неясно, коли воно відбудеться.