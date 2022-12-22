В адміністрації Байдена заявили, що Зеленський «навів дуже переконливі аргументи» щодо допомоги Україні – CNN

Білий дім вважає, що президент Володимир Зеленський навів "дуже переконливу" аргументацію американській громадськості та законодавцям щодо необхідності постійної допомоги США Україні, заявив високопосадовець Білого дому.

Про це повідомляє CNN.

У той час як Білий дім готується до того, що республіканці — деякі з яких сумніваються в майбутньому допомоги Україні — захоплять Палату представників, посадовець зазначив, що Білий дім вважає, що промова Зеленського допомогла обґрунтувати ситуацію.

Ми вважаємо, що він навів переконливі докази перед законодавцями та американським народом щодо жертв, на які Україна продовжує йти, – наголосив високопосадовець Білого дому. Ми вважаємо, що він навів дуже переконливі аргументи щодо причини, чому підтримка була настільки критичною в минулому, і чому він вірить у цю підтримку.

Зеленський, звісно, ​​пішов далі, ніж Білий дім, у своїх закликах про додаткову допомогу — даючи зрозуміти, що поточного рівня допомоги все ще недостатньо.

Це не стало несподіванкою для Білого дому, який очікував, що Зеленський “збирається просити більше”. Здивування було б, якби він цього не зробив.

21 грудня президент України Володимир Зеленський вирушив з візитом до США. У Вашингтоні, окрім зустрічі з президентом Сполучених Штатів Джо Байденом, глава Української держави також виступив з промовою перед обома палатами Конгресу США.

Своєю чергою, президент США Джо Байден звернувся до українців. Він висловив захоплення їх звитягою та наголосив, що ми завжди можемо розраховувати на підтримку Сполучених Штатів.

Ви ніколи не залишитеся наодинці.. Боротьба України є частиною чогось набагато більшого, — наголосив він.

Окрім цього, колишня держсекретарка Гілларі Клінтон назвала звернення президента України Володимира Зеленського до Конгресу “надзвичайним”, заявивши, що боротьба країни з російською агресією “довела, що це є дійсно хорошою інвестицією для Сполучених Штатів”.