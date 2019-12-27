Сьогодні, 27 грудня, "Укрзалізниця" запустила в перший рейс за маршрутом "Київ-Пасажирський - Бориспіль - Аеропорт" новий дизель-поїзд ДПКр-3 українського виробництва.

Про це пише видання ЦТС.

Зазначається, що поїзд складається з трьох вагонів, це дозволить перевозити більшу кількість пасажирів в години пік. Всього він розрахований на 470 пасажирів з урахуванням стоячих місць.

Найбільш просторим є проміжний вагон, в якому передбачено 61 місце за схемою 2х2, там же є санітарний модуль. В одному з головних вагонів 58 місць по схемі 2х3, в ньому ж знаходиться купе стюарда. В іншому головному вагоні – 51 місце, в цьому вагоні знаходиться санітарний модуль збільшеного розміру для пасажирів з особливими потребами, також є місце для візочків.

Крім того, пасажирські місця обладнані індивідуальними розетками з USB-роз’ємами, в салоні встановлені інформаційні монітори, також є три салонних кондиціонера інверторного типу потужністю 26 кВт кожен.

Також спеціально для маршруту до Борисполя творці поїзда додатково встановили 6 блоків стелажів для багажу.