Про це пише видання ЦТС.
Зазначається, що поїзд складається з трьох вагонів, це дозволить перевозити більшу кількість пасажирів в години пік. Всього він розрахований на 470 пасажирів з урахуванням стоячих місць.
Найбільш просторим є проміжний вагон, в якому передбачено 61 місце за схемою 2х2, там же є санітарний модуль. В одному з головних вагонів 58 місць по схемі 2х3, в ньому ж знаходиться купе стюарда. В іншому головному вагоні – 51 місце, в цьому вагоні знаходиться санітарний модуль збільшеного розміру для пасажирів з особливими потребами, також є місце для візочків.
Крім того, пасажирські місця обладнані індивідуальними розетками з USB-роз’ємами, в салоні встановлені інформаційні монітори, також є три салонних кондиціонера інверторного типу потужністю 26 кВт кожен.
Також спеціально для маршруту до Борисполя творці поїзда додатково встановили 6 блоків стелажів для багажу.
- Раніше “Укрзалізниця” запустила здвоєні состави експресів з Києва в аеропорт “Бориспіль”.
- 30 листопада минулого року в Києві з центрального залізничного вокзалу запустили швидкісний експрес в аеропорт “Бориспіль”. У перші години роботи залізничного швидкісного експресу Київ – Міжнародний аеропорт “Бориспіль” на його рейси вже було продано 139 квитків. На другий день після запуску експрес Київ – Бориспіль поламався. У п’яти кілометрах від аеропорту поїзд зупинився, а пасажири, котрі запізнювалися на рейси, зійшли з поїзда.