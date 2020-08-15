Про це пише Lonely Planet.

Зазначається, що всі пасажири, що прибувають в ОАЕ, повинні пред’явити негативний результат на COVID-19, отриманий не більше ніж за 96 годин до поїздки. Але пасажири з країн з високим рівнем ризику зараження і ті, у кого проявляються симптоми, проходять вторинний огляд в аеропорту.

Тепер в аеропортах Dubai International і Dubai World Central поліційні службові собаки допомагають визначати хворих на коронавірус. Вони можуть виявляти хворобу з точністю в 92 %.

Співробітники Управління охорони здоров’я Дубая беруть зразки поту у пасажирів. Потім зразок поміщають у місткість з воронкоподібним отвором, щоб собаки могли вивчити його на безпечній відстані. Якщо собака виявляє позитивний результат, пасажира відправляють на додатковий тест — беруть мазок з носа.