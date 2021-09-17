Про це повідомляє британське видання Reuters.

Минув рік після того, як в ОАЕ почали навчати собак виявляти коронавірус, і зараз 38 із них працюють в аеропортах країни, демонструючи разючі результати – вони можуть ідентифікувати хворих з точністю 98,2%.

Поліція Дубаю навчила когорту, до якої входять німецькі вівчарки, лабрадори, кокер-спанієлі та бордер-колі розпізнавати запах COVID-19, використовуючи зразки поту від людей з підтвердженою інфекцією.

Тренують тварин таким чином: поліцейські проводять їх уздовж ряду металевих ящиків, з яких лише один містить позитивний зразок. Собаки нюхають зразки та протягом декількох секунд подають сигнал, що вони щось знайшли. У дослідженні, яке проводилося задля встановлення ефективності такої практики, використовували зразки поту та ПЛР-тести 3290 людей.

Зараз собаки проводять щоденно до 30-40 “тестів”, однак деякі чотирилапі уже встигли зробити понад тисячу протягом цього року.

Дубай отримав запити з усього світу щодо обміну знаннями про те, як дресувати собак для виявлення COVID-19. Кілька інших країн, включаючи Фінляндію, США та Францію, проводять власні тренування.

І хоч собаки в основному зараз залучені до роботи в аеропортах, їх навички можна використовувати де завгодно.