У міжнародному аеропорту "Бориспіль" перевіряли інформацію про нібито мінування літака рейсу "Тбілісі-Київ".

Про це повідомила обласна поліція.

8 червня до чергової частини Бориспільського районного управління поліції надійшло повідомлення від диспетчера аеропорту про те, що анонім повідомив про вибухівку на борту літака.

На місце прибула СОГ та відповідні служби.

Літак сполученням “Тбілісі – Київ” здійснив посадку о 15 год. 09 хв. На борту літака було 119 пасажирів та 6 членів екіпажу.

Кінологічною службою аеропорту спільно із вибухотехнічною службою було проведено огляд судна, пасажирів та їх речей.

Фото: Нацполіція

Вибухівку не знайшли.

Відкрито справу за неправдиве повідомлення про загрозу безпеці громадян. Зловмиснику загрожує від двох до шести років. Нараз триває пошук аноніма.