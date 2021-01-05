Мандрівники, які прибували в аеропорт Брюсселя цими вихідними, висловили стурбованість з приводу потенційного ризику для здоров'я через величезні черги і скупчення людей під час "коронавірусних" перевірок.

Про це повідомляє The Brussels Times.

У соціальних мережах почали поширюватися фотографії та відеоролики, на яких зображені сотні людей, що стоять близько один до одного.

Одна з пасажирів, яка прибула в аеропорт близько 19:00, сказала The Brussels Times, що хоча спочатку в будівлі було все в порядку, ситуація швидко погіршилася.

“Коли ми пробиралися до основних ескалаторах в зал багажу, нас зустріла величезна натовп людей, збитих з пантелику і не розуміють, що відбувається. Зі спини було неможливо побачити, що відбувається далі попереду, але двоє охоронців пробігли крізь натовп, щоб спробувати стримати потік людей , що рухаються в наступну зону”, – пояснила вона.

У той же час представник аеропорту Брюсселя пояснив, що довга черга була викликана перевіркою федеральною поліцією бланків інформації про місцезнаходження (PLF) пасажирів в аеропорту.

“Це стосується пікового моменту, який тривав всього близько години, після чого знову стало спокійніше. Адміністрація аеропорту закликає всіх носити маску і дотримуватися соціальної дистанції”, – каже він.

Також пасажирів обурив процес проходження тесту на коронавірус.

“Черги величезні, а від системи попереднього бронювання відмовилися, так що довелося чекати в дуже довгій черзі, навіть при бронюванні на певний час”, – сказав виданню один з пасажирів.

За його словами, час, проведений в черзі, для багатьох мандрівників буде найризикованішою частиною подорожі з точки зору впливу вірусу.

За даними міністерства охорони здоров’я Бельгії, минулими вихідними з-за кордону повернулося близько 40 000 осіб. Переважна більшість з них прибули з “червоних зон”.