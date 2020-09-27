В аеропорту Гельсінкі (Фінляндія) запустили експеримент із використання тренованих собак для виявлення хворих на коронавірус COVID-19.

Про це повідомляє агентство Reuters.

Так, цього тижня собаки, навчені виявляти коронавірус, розпочали службу в фінському аеропорту “Гельсінкі-Вантаа”. Це пілотний проєкт, який запустили паралельно зі звичайними способами перевірки на COVID-19.

Ефективність собак у виявленні нового вірусу поки не доведена в порівняльних наукових дослідженнях. Тому пасажирам пропонують перевіритися таким чином на добровільних засадах.

В експерименті задіяна команда з 15 собак і 10 інструкторів-волонтерів, які проходять тренування за рахунок однієї з приватних клінік.

За словами професора Гельсінського університету Анни Хільм-Бьоркман, собаки дуже успішні в справі виявлення вірусу.

“Наші дослідження вже показали, що собаки починають відчувати, що людина хвора, за 5 днів до того, як у неї з’являться симптоми. Їм вдається це дуже добре. Ми вже наближаємося до 100% ефективності”, – зазначила вона.

Під час тестування за участю собак пасажир протирає свою шию марлею і кладе її в банку. Згодом ємність відносять в іншу кімнату і дають понюхати собаці, щоб отримати миттєвий результат.

Якщо собака відчуває COVID-19 на запах, то подає умовний сигнал: починає скиглити або лягає. Тоді пасажира просять здати контрольний ПЛР-тест.