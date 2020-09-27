Про це повідомляє агентство Reuters.
Так, цього тижня собаки, навчені виявляти коронавірус, розпочали службу в фінському аеропорту “Гельсінкі-Вантаа”. Це пілотний проєкт, який запустили паралельно зі звичайними способами перевірки на COVID-19.
Ефективність собак у виявленні нового вірусу поки не доведена в порівняльних наукових дослідженнях. Тому пасажирам пропонують перевіритися таким чином на добровільних засадах.
В експерименті задіяна команда з 15 собак і 10 інструкторів-волонтерів, які проходять тренування за рахунок однієї з приватних клінік.
За словами професора Гельсінського університету Анни Хільм-Бьоркман, собаки дуже успішні в справі виявлення вірусу.
“Наші дослідження вже показали, що собаки починають відчувати, що людина хвора, за 5 днів до того, як у неї з’являться симптоми. Їм вдається це дуже добре. Ми вже наближаємося до 100% ефективності”, – зазначила вона.
Під час тестування за участю собак пасажир протирає свою шию марлею і кладе її в банку. Згодом ємність відносять в іншу кімнату і дають понюхати собаці, щоб отримати миттєвий результат.
Якщо собака відчуває COVID-19 на запах, то подає умовний сигнал: починає скиглити або лягає. Тоді пасажира просять здати контрольний ПЛР-тест.
- Раніше влада Об’єднаних Арабських Еміратів (ОАЕ) запустила схожу програму з використанням поліцейських собак у міжнародному аеропорту Дубая.