Про це повідомляє міжнародне інформагентство Reuters.
Паливо, яке виробляється фінською компанією Neste та нафтотрейдером Vitol, повністю складається з відновлюваних і екологічно чистих відходів, таких як рослинна олія і тваринний жир.
Зазначається, що воно скорочує викиди парникових газів до 80% в порівнянні зі звичайним авіаційним паливом.
Поставка зеленого палива почалася в четвер, і воно буде включено до складу основних паливних систем аеропорту. Загальний обсяг буде еквівалентний 10 близькомагістральним рейсам.
“Ми раді, що Хітроу став першим великим аеропортом Великобританії, який успішно впровадив екологічно безпечне авіаційне паливо”, – сказав генеральний директор Хітроу Джон Холланд-Кей.
- Міжнародне енергетичне агентство (МЕА) прогнозує значне зростання викидів CO2 від енергетики, оскільки світ оговтується від пандемії, пов’язаної з COVID-19.