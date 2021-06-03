У британському аеропорту Хітроу вперше буде використовуватися екологічно чисте реактивне паливо в рамках випробувань напередодні саміту країн Великої сімки (G7), який відбудеться на наступному тижні.

Про це повідомляє міжнародне інформагентство Reuters.

Паливо, яке виробляється фінською компанією Neste та нафтотрейдером Vitol, повністю складається з відновлюваних і екологічно чистих відходів, таких як рослинна олія і тваринний жир.

Зазначається, що воно скорочує викиди парникових газів до 80% в порівнянні зі звичайним авіаційним паливом.

Поставка зеленого палива почалася в четвер, і воно буде включено до складу основних паливних систем аеропорту. Загальний обсяг буде еквівалентний 10 близькомагістральним рейсам.

“Ми раді, що Хітроу став першим великим аеропортом Великобританії, який успішно впровадив екологічно безпечне авіаційне паливо”, – сказав генеральний директор Хітроу Джон Холланд-Кей.