В аеропорту Ємену стався потужний вибух під час прибуття членів уряду: є вбиті та поранені

Про це повідомляє видання Alarabiya.
За попередніми даними, епіцентром вибуху став термінал аеропорту Аден. Однак міністри ще не встигли вийти з літака.
Кореспондент видання повідомив, що в результаті вибуху багато загиблих та постраждалих. Конкретних даних поки немає.
На відеоролику з місця подій чутно, що вибух супроводжувався пострілами та спровокував пожежу. В поліції зазначили, що міністри не постраждали.
مراسل العربية: 3 انفجارات بقذائف هاون استهدفت مطار عدن #العربية pic.twitter.com/qvBx4w54ye
— ا لـ ـعـ ـر بـ ـيـ ـة (@AlArabiya) December 30, 2020
Водночас правоохоронці підозрюють, що вибухівку скинули за допомогою безпілотника. Наразі члени уряду у безпечному місці.
مباشر من #العربية | استهداف وزراء #الحكومة_اليمنية الجديدة لدى وصولهم #مطار_عدن https://t.co/NUJItYrx3V
— العربية عاجل (@AlArabiya_Brk) December 30, 2020
- У відділенні інтенсивної терапії, де лікують пацієнтів з COVID-19, на півдні Туреччини після вибуху кисневого балона спалахнула пожежа, внаслідок якої загинули вісім осіб.