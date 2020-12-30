Covid-19 Україна

оновлено 30.12.2020 о 12:01

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В аеропорту Ємену стався потужний вибух під час прибуття членів уряду: є вбиті та поранені

У середу, 30 грудня, в аеропорту Адена (Ємен) прогримів потужний вибух. Він пролунав у момент прибуття члені уряду країни.

Середа, 30 грудня 2020, 13:26

Про це повідомляє видання Alarabiya.

За попередніми даними, епіцентром вибуху став термінал аеропорту Аден. Однак міністри ще не встигли вийти з літака.

Кореспондент видання повідомив, що в результаті вибуху багато загиблих та постраждалих. Конкретних даних поки немає.

На відеоролику з місця подій чутно, що вибух супроводжувався пострілами та спровокував пожежу. В поліції зазначили, що міністри не постраждали.

Водночас правоохоронці підозрюють, що вибухівку скинули за допомогою безпілотника. Наразі члени уряду у безпечному місці.

Теги: вибух, відео, міністри

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