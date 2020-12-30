В аеропорту Ємену стався потужний вибух під час прибуття членів уряду: є вбиті та поранені

У середу, 30 грудня, в аеропорту Адена (Ємен) прогримів потужний вибух. Він пролунав у момент прибуття члені уряду країни.

Про це повідомляє видання Alarabiya.

За попередніми даними, епіцентром вибуху став термінал аеропорту Аден. Однак міністри ще не встигли вийти з літака.

Кореспондент видання повідомив, що в результаті вибуху багато загиблих та постраждалих. Конкретних даних поки немає.

На відеоролику з місця подій чутно, що вибух супроводжувався пострілами та спровокував пожежу. В поліції зазначили, що міністри не постраждали.

مراسل العربية: 3 انفجارات بقذائف هاون استهدفت مطار عدن #العربية pic.twitter.com/qvBx4w54ye — ا لـ ـعـ ـر بـ ـيـ ـة (@AlArabiya) December 30, 2020

Водночас правоохоронці підозрюють, що вибухівку скинули за допомогою безпілотника. Наразі члени уряду у безпечному місці.