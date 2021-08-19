Станом на 19 серпня в міжнародному аеропорту Кабула 6 тисяч осіб чекають на посадку на авіарейси для евакуації з Афганістану.

Про це під час брифінгу повідомив речник Держдепартаменту США Нед Прайс.

До Кабула все ще прилітають представники зовнішньополітичного американського відомства, аби допомогти афганцям, які мають право на евакуацію, в оформленні імміграційних документів.

За словами Прайса, лише за одну ніч США вдалося значно збільшити кількість американських громадян та афганців, які мають право на евакуацію чи імміграцію до США. Вони в аеропорту Кабула чекають на виліт до США.

Американські фахівці, які займаються імміграційними візами, працюють не лише в Кабулі, але й у Катарі та Кувейті. США не можуть приймати афганських громадян, які ще не отримали імміграційних віз, але мають право на евакуацію. Процес отримання американської візи — тривалий та складний. Заявників перевіряють дуже прискіпливо та по кілька разів.

У посольстві США в Кабулі заявили, що не мають можливості організувати безпечний прохід до аеропорту своїм громадянам, які мають право на евакуацію.

Нагадаємо, 15 серпня бойовики “Талібану” заявили, що контролюють 100% території Афганістану. Тоді вони погодилися на перехідний уряд, який мав очолити колишній міністр внутрішніх справ Алі Ахмад Джалалі.

17 серпня віцепрезидент Афганістану Амрулла Салех оголосив себе виконувачем обов’язків президента країни й закликав до боротьби з “Талібаном”.

Також 17 серпня президент США Джо Байден вперше за шість днів прокоментував ситуацію в Афганістані. Він підтримав рішення про виведення американських військових з країни та розповів, яку мету переслідують США і що робитимуть далі.

Президент США Джо Байден та очільник британського уряду Борис Джонсон домовилися за тиждень провести віртуальну зустріч лідерів “Великої сімки” (G7), аби обговорити ситуацію в Афганістані.

17 серпня представники терористичної організації “Талібан” пообіцяли, що не заважатимуть громадянам, які прямують в аеропорт Кабула для евакуації військовими силами США.

18 серпня таліби посилили контроль над доступом до аеропорту Кабула. Це сталося після того, як США завершили евакуацію дипломатів.