В аеропорту Кабула загинули п’ятеро людей, – Reuters

Про це повідомляє агентство Reuters із посиланням на очевидців.

Щонайменше п’ять осіб загинули в аеропорту Кабула, коли сотні людей намагалися силою проникнути в літаки, які вилітають з афганської столиці.

Один свідок сказав, що бачив, як трупи п’яти людей везли до машини. Інший свідок сказав, що неясно, чи були жертви вбиті пострілами або в тисняві.

Раніше повідомлялося, що американські військові, які знаходяться в аеропорту, стріляли в повітря для того, щоб втихомирити паніку.

Поки офіційні особи не дали інформації про загиблих.

Сотні афганців вторглися на злітно-посадкові смуги аеропорту ще до світанку, повідомляє Reuters. Люди в паніці намагаються штурмувати літаки, що вилітають із Кабула.

Раніше в мережі опублікували кілька відео, на яких десятки чоловіків намагалися видертися на трап, щоб сісти в літак.

Управління цивільної авіації порадило транзитним літакам змінити маршрут, заявивши, що їхній повітряний простір неконтрольований.

Раніше повідомлялося, що низка великих авіакомпаній – United Airlines, British Airways, Emirates Airline і Virgin Atlantic – перестали використовувати повітряний простір Афганістану.

Президент Афганістану Ашраф Гані покинув країну після того, як таліби увійшли в Кабул. Чиновник в уряді президента Афганістану Саджад Нурістані повідомив, що Гані подав у відставку. Після цього він попрямував в аеропорт Кабулу й вилетів до Таджикистану.