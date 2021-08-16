В аеропорту Кабула загинули п’ятеро людей, – Reuters

Про це повідомляє агентство Reuters із посиланням на очевидців.
Щонайменше п’ять осіб загинули в аеропорту Кабула, коли сотні людей намагалися силою проникнути в літаки, які вилітають з афганської столиці.
Один свідок сказав, що бачив, як трупи п’яти людей везли до машини. Інший свідок сказав, що неясно, чи були жертви вбиті пострілами або в тисняві.
Раніше повідомлялося, що американські військові, які знаходяться в аеропорту, стріляли в повітря для того, щоб втихомирити паніку.
Поки офіційні особи не дали інформації про загиблих.
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Сотні афганців вторглися на злітно-посадкові смуги аеропорту ще до світанку, повідомляє Reuters. Люди в паніці намагаються штурмувати літаки, що вилітають із Кабула.
Раніше в мережі опублікували кілька відео, на яких десятки чоловіків намагалися видертися на трап, щоб сісти в літак.
Управління цивільної авіації порадило транзитним літакам змінити маршрут, заявивши, що їхній повітряний простір неконтрольований.
Раніше повідомлялося, що низка великих авіакомпаній – United Airlines, British Airways, Emirates Airline і Virgin Atlantic – перестали використовувати повітряний простір Афганістану.
Президент Афганістану Ашраф Гані покинув країну після того, як таліби увійшли в Кабул. Чиновник в уряді президента Афганістану Саджад Нурістані повідомив, що Гані подав у відставку. Після цього він попрямував в аеропорт Кабулу й вилетів до Таджикистану.
- Бойовики “Талібану” заявили, що контролюють 100% території Афганістану. Тоді вони погодилися на перехідний уряд, який мав очолити колишній міністр внутрішніх справ Алі Ахмад Джалалі.
- Додамо, що “Талібан” наразі утримує всі прикордонні переходи Афганістану. Відтак аеропорт Кабула залишається єдиним шляхом втечі з країни.
- 15 серпня бойовики ісламістського угруповання “Талібан” увійшли до столиці Афганістану Кабула. У твіті афганського президентського палацу говорилося, що стрілянина була чутна в декількох точках навколо Кабула, але що сили безпеки в координації з міжнародними партнерами контролювали місто.