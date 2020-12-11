Через негоду (сильну ожеледицю) в Україні сталася затримка руху деяких поїздів, а в аеропорту "Київ" скасували кілька рейсів.

Про це поінформували в пресслужбах аеропорту та “Укрзалізниці”.

У пресслужбі Міжнародного аеропорту “Київ” (“Жуляни”) повідомили, що через погіршення погодних умов 10 грудня були скасовані рейси в Дортмунд (Wizz Air) і Запоріжжя (“Мотор Січ”), а літак, що прямував з Вільнюса, повернувся в аеропорт вильоту.

Сьогодні, 11 грудня, скасовано рейс в Меммінген (Wizz Air). А виліт рейсу в Запоріжжя (“Мотор Січ”) затримується.

“На злітно-посадковій смузі, руліжних доріжках та пероні працює спецтехніка для підтримання робочого стану аеропорту. Поверхні оброблюються гранульованим химреагентом”, – відзначили в пресслужбі.

Пасажирам радять стежити за статусом свого рейсу на онлайн-табло.

Що стосується Міжнародного аеропорту “Бориспіль”, то напередодні деякі рейси здійснили посадку в резервних аеропортах або було ухвалено рішення повернутися в аеропорти вильоту.

Станом на 20:30 це були рейси: Белавіа – BRU845, LOT – LOT7KU, Windrose – WRC 114, WRC 104, WRC 164, WRC124.

Станом на 22:22 низка літаків успішно здійснили посадку в “Борисполі”.

Як повідомили #Буквам у пресслужбі аеропорту, сьогодні “рейси приймаються відповідно до розкладу”. “Наразі ніяких затримок немає”, – відзначили в пресслужбі.

У пресслужбі “Укрзалізниці” повідомили, що вчора через важкі погодні умови сталося обмерзання струмоприймачів у багатьох регіонах України.

У результаті відбулися затримки руху наступних поїздів: №88 Ковель — Новоолексіївка, №86 Львів — Новоолексіївка, поїзд №6503 Коростень — Шепетівка, №6242 Фастів — Миронівка, №6037 Київ – Фастів. У середньому затримки склали до 1,5 год.

“Залізничники оперативно налагодили роботу з усунення наслідків негоди: надавали допоміжні локомотиви на заміну та очищували струмоприймачі… Наразі пасажирські поїзди слідують за графіком, залізниця працює в штатному режимі. Ситуація з рухом пасажирських та вантажних поїздів повністю контрольована”, – сказано в повідомленні.

При цьому в пресслужбі “Укрзалізниці” закликали пасажирів бути обережними на об’єктах залізничної інфраструктури, виконувати правила поведінки на вокзалах і станціях та уважно слухати оголошення на вокзалах, оскільки “в разі значного погіршення погодних умов можливі затримки поїздів”.