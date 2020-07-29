Про це повідомляє пресслужба аеропорту.
“Отже, пасажири, які щойно прилетіли в міжнародний аеропорт” Київ “, можуть пройти ПЛР-тестування в спеціальному пункті, який після відкриття міжнародного сполучення запрацював в аеропорту”, – йдеться в повідомленні.
Тестуватися можна біля медпункту на першому поверсі терміналу А.
ПЛР-тестування є і для пасажирів з “червоної зони”, і для тих, що прилетіли з країн “жовтої” та “зеленої” зон.
- Раніше повідомлялося, що Міністерство охорони здоров’я України змінює критерії для визначення країн, які входять до “червоної зони”. З 1 серпня перелік таких країн визначатиметься за двома показниками.