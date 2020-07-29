Про це повідомляє пресслужба аеропорту.

“Отже, пасажири, які  щойно  прилетіли в міжнародний аеропорт” Київ “, можуть пройти ПЛР-тестування в спеціальному пункті, який після відкриття міжнародного сполучення запрацював  в аеропорту”, – йдеться в повідомленні.

Тестуватися можна  біля медпункту на першому поверсі терміналу А.
ПЛР-тестування є і для пасажирів з “червоної зони”, і для тих, що прилетіли  з країн “жовтої” та “зеленої” зон.

  • Раніше повідомлялося, що Міністерство охорони здоров’я України змінює критерії для визначення країн, які входять до “червоної зони”. З 1 серпня перелік  таких країн   визначатиметься за двома показниками.