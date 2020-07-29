У міжнародному аеропорту "Київ" пасажири можуть пройти ПЛР-тест на коронавірус й отримати результати на електронну пошту упродовж доби.

Про це повідомляє пресслужба аеропорту.

“Отже, пасажири, які щойно прилетіли в міжнародний аеропорт” Київ “, можуть пройти ПЛР-тестування в спеціальному пункті, який після відкриття міжнародного сполучення запрацював в аеропорту”, – йдеться в повідомленні.

Тестуватися можна біля медпункту на першому поверсі терміналу А.

ПЛР-тестування є і для пасажирів з “червоної зони”, і для тих, що прилетіли з країн “жовтої” та “зеленої” зон.