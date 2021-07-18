В аеропорту Лісабона скасували 200 рейсів через дводенний страйк працівників компанії Groundforce, яка займається технічним обслуговуванням летовища.

Про це повідомляє агентство Reuters.

Очікується, що ще до кінця страйку – неділі вечора – скасують ще більше вильотів.

Страйк оголосив Союз техніків з обслуговування аеропортів. У ньому взяли участь близько 100% працівників компанії. Вони вимагають негайної виплати заробітної плати і цьогорічних відпускних.

Страйк найбільше вплинув на компанію TAP, яка користується послугами Groundforce.

Фото: ЕРА/UPG

“Groundforce на 50,1% належить португальській фірмі Pasogal і на 49,9% – групі TAP-Air Portugal, яка, своєю чергою, на 72,5% контролюється португальською державою”, – йдеться у повідомленні.

TAP запропонувала позичити гроші Groundforce для виплати відпускних, але обслуговуюча компанія відхилила цю пропозицію.