Про це повідомляє агентство Reuters.
Очікується, що ще до кінця страйку – неділі вечора – скасують ще більше вильотів.
Страйк оголосив Союз техніків з обслуговування аеропортів. У ньому взяли участь близько 100% працівників компанії. Вони вимагають негайної виплати заробітної плати і цьогорічних відпускних.
Страйк найбільше вплинув на компанію TAP, яка користується послугами Groundforce.
Фото: ЕРА/UPG
“Groundforce на 50,1% належить португальській фірмі Pasogal і на 49,9% – групі TAP-Air Portugal, яка, своєю чергою, на 72,5% контролюється португальською державою”, – йдеться у повідомленні.
TAP запропонувала позичити гроші Groundforce для виплати відпускних, але обслуговуюча компанія відхилила цю пропозицію.
- У червні понад 100 співробітників видавництва Condé Nast влаштували акцію протесту біля будинку головної редакторки Vogue Анни Вінтур, вимагаючи підвищення зарплат і медичні страховки.