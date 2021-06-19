В п'ятницю, 18 червня, літак Boeing 787 Dreamliner авіакомпанії British Airways вдарився носом через технічну несправність - погано закріплені шасі. Пасажирів на борту не було, однак кільком постраждалим надали медичну допомогу.

Інцидент відбувся в найбільшому аеропорту Лондона – Хітроу.

Літак був на стоянці та мав перевозити вантаж у Франкфурт (Німеччина).

Передня стійка шасі під кабіною пілота прогиналася, тому, після завантаження, опора не витримала, а літак вдарився носом.

На місці події було кілька працівників аеропорту. Дехто отримав травми.

Попередня причина інциденту – інженер не зміг заблокувати носове шасі.

Фото та відео з місця події швидко поширили в Мережі.

Ouch! British Airways 787 Dreamliner (G-ZBJB) has suffered from a nose gear collapse on stand 583 at Heathrow Airport#aviation #AvGeek pic.twitter.com/HdbfnONxNO — M Zulqarnain B (@MZulqarnainBut1) June 18, 2021

BA 787-8 G-ZBJB nose wheel collapsed on stand at Heathrow this morning. Was getting ready to operate a cargo flight to Frankfurt. No injuries, only to the plane. 👀 pic.twitter.com/lCa94p1g2g — Train&PlaneHub (@Train_PlaneHub) June 18, 2021

Літак 787-8 Dreamliner переобладнали з пасажирського в вантажний.

В British Airways повідомили, що цей інцидент не вплинув на розклад руху інших літаків. Нижня частина літака серйозно пошкоджена, тож компанія знадобиться якийсь час, аби його відремонтувати.