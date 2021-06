Інцидент відбувся в найбільшому аеропорту Лондона – Хітроу.

Літак був на стоянці та мав перевозити вантаж у Франкфурт (Німеччина).

Передня стійка шасі під кабіною пілота прогиналася, тому, після завантаження, опора не витримала, а літак вдарився носом.

На місці події було кілька працівників аеропорту. Дехто отримав травми.

Попередня причина інциденту – інженер не зміг заблокувати носове шасі.

Фото та відео з місця події швидко поширили в Мережі.

British Airways 787 Dreamliner (G-ZBJB) has suffered from a nose gear collapse on stand 583 at Heathrow Airport #aviation #AvGeek pic.twitter.com/HdbfnONxNO

BA 787-8 G-ZBJB nose wheel collapsed on stand at Heathrow this morning. Was getting ready to operate a cargo flight to Frankfurt. No injuries, only to the plane. 👀 pic.twitter.com/lCa94p1g2g

— Train&PlaneHub (@Train_PlaneHub) June 18, 2021