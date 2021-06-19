Інцидент відбувся в найбільшому аеропорту Лондона – Хітроу.
Літак був на стоянці та мав перевозити вантаж у Франкфурт (Німеччина).
Передня стійка шасі під кабіною пілота прогиналася, тому, після завантаження, опора не витримала, а літак вдарився носом.
На місці події було кілька працівників аеропорту. Дехто отримав травми.
Попередня причина інциденту – інженер не зміг заблокувати носове шасі.
Фото та відео з місця події швидко поширили в Мережі.
Video of British Airways Boeing 787-8 G-ZBJB nose gear collapse..#aviation #AvGeek pic.twitter.com/ItW9eDZptU
— M Zulqarnain B (@MZulqarnainBut1) June 18, 2021
Ouch!
British Airways 787 Dreamliner (G-ZBJB) has suffered from a nose gear collapse on stand 583 at Heathrow Airport#aviation #AvGeek pic.twitter.com/HdbfnONxNO
— M Zulqarnain B (@MZulqarnainBut1) June 18, 2021
BA 787-8 G-ZBJB nose wheel collapsed on stand at Heathrow this morning. Was getting ready to operate a cargo flight to Frankfurt. No injuries, only to the plane. 👀 pic.twitter.com/lCa94p1g2g
— Train&PlaneHub (@Train_PlaneHub) June 18, 2021
Літак 787-8 Dreamliner переобладнали з пасажирського в вантажний.
В British Airways повідомили, що цей інцидент не вплинув на розклад руху інших літаків. Нижня частина літака серйозно пошкоджена, тож компанія знадобиться якийсь час, аби його відремонтувати.
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