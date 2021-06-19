Інцидент відбувся в найбільшому аеропорту Лондона – Хітроу.

Літак був на стоянці та мав перевозити вантаж у Франкфурт (Німеччина).

Передня стійка шасі під кабіною пілота прогиналася, тому, після завантаження, опора не витримала, а літак вдарився носом.

На місці події було кілька працівників аеропорту. Дехто отримав травми.

Попередня причина інциденту – інженер не зміг заблокувати носове шасі.

Фото та відео з місця події швидко поширили в Мережі.

Літак 787-8 Dreamliner переобладнали з пасажирського в вантажний.

В British Airways повідомили, що цей інцидент не вплинув на розклад руху інших літаків. Нижня частина літака серйозно пошкоджена, тож компанія знадобиться якийсь час, аби його відремонтувати.

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