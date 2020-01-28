Про це у Twitter заявив представник американського контингенту в Афганістані Сонні Леггетт.
За його словами, літак впав в провінції Газні.
“Поки причина аварії розслідується, немає ніяких ознак того, що аварія сталася через ворожий вогонь. Ми надамо додаткову інформацію, як тільки вона з’явиться”, – зазначив Сонні Леггетт.
При цьому він повідомив, що заяви угруповання “Талібан” про катастрофу ще одного літака є неправдою.
Як повідомляє британська телерадіокомпанія BBC, поки незрозуміло, скільки людей було на борту Bombardier E-11A.
Акаунти талібів в соціальних мережах опублікували непідтверджені кадри, що показують згорілий літак з маркуванням ВВС США.
На відео показаний Bombardier E-11A – літак, який використовується ВВС США для спостереження за територіями Афганістану.
- 8 січня 2019 року афганські таліби заявили, що відкликають мирні переговори з США, які повинні були відбутися в Катарі. Причина – розбіжності сторін з приводу порядку денного та участі в переговорах деяких афганських чиновників.