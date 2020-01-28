Військове командування США повідомляло, що в Афганістані розбився американський військовий літак Bombardier E-11A.

Про це у Twitter заявив представник американського контингенту в Афганістані Сонні Леггетт.

За його словами, літак впав в провінції Газні.

“Поки причина аварії розслідується, немає ніяких ознак того, що аварія сталася через ворожий вогонь. Ми надамо додаткову інформацію, як тільки вона з’явиться”, – зазначив Сонні Леггетт.

При цьому він повідомив, що заяви угруповання “Талібан” про катастрофу ще одного літака є неправдою.

Як повідомляє британська телерадіокомпанія BBC, поки незрозуміло, скільки людей було на борту Bombardier E-11A.

Акаунти талібів в соціальних мережах опублікували непідтверджені кадри, що показують згорілий літак з маркуванням ВВС США.

На відео показаний Bombardier E-11A – літак, який використовується ВВС США для спостереження за територіями Афганістану.