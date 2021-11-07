Про це повідомляє агентство Xinhua.
За словами влади, колишні бойовики діяли в районах Спінгхар, Пачірагам та Батікот.
Колишній бойовик Зіаудін публічно закликав усіх повстанців припинити бойові дії та підтримати мир та безпеку в Афганістані.
Це друга група з-поміж бойовиків ІДІЛ, що здалася владі провінції Нангархар.
У п’ятницю в тому ж місті Джелалабаді 55 бойовиків “Ісламської держави” здалися силовикам.
Нагадаємо, 2 листопада, у Кабулі біля військового госпіталю сталися два вибухи. Внаслідок цього загинуло щонайменше 15 людей та десятки людей постраждали.
- На півночі Афганістану вбили 29-річну громадську активістку та викладачку економіки Фрозан Сафі.