У східній афганській провінції Нангархар у місті Джелалабаді склали зброю та здалися владі 25 бойовиків терористичного угруповання ІДІЛ.

Про це повідомляє агентство Xinhua.

За словами влади, колишні бойовики діяли в районах Спінгхар, Пачірагам та Батікот.

Колишній бойовик Зіаудін публічно закликав усіх повстанців припинити бойові дії та підтримати мир та безпеку в Афганістані.

Це друга група з-поміж бойовиків ІДІЛ, що здалася владі провінції Нангархар.

У п’ятницю в тому ж місті Джелалабаді 55 бойовиків “Ісламської держави” здалися силовикам.

Нагадаємо, 2 листопада, у Кабулі біля військового госпіталю сталися два вибухи. Внаслідок цього загинуло щонайменше 15 людей та десятки людей постраждали.