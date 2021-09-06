В Афганістані можуть припинити працювати 90% лікарень, які підтримує Всесвітня організація охорони здоров'я (ВООЗ). Це пов'язано із відсутністю фінансування від західних партнерів, які відмовляються визнавати владу терористичної організації "Талібан".

Про це повідомляє Reuters.

Наразі в Афганістані нараховують 2,3 тисячі медичних закладів. 90% з них підтримує ВООЗ коштом міжнародних донорів та спонсорів.

“Ми збираємося зробити паузу в роботі значної частини цих медичних закладів. За деякими оцінками, до 90% перестануть працювати. Можливо, це відбудеться до кінця тижня“, – пояснив очільник департаменту надзвичайних ситуацій ВООЗ у Східному Середземномор’ї Рік Бреннан.

Він додав, що масове закриття медичних закладів призведе до зростання захворюваності та смертності від коронавірусу.

Західні партнери хотіли б підтримати афганських громадян, але конкретні правила не дають їм права фінансувати роботу медичних закладів у країні, якою керують терористичні організації.

Поки що у ВООЗ сподіваються на медичну гуманітарну допомогу від влади Катару. Планується, що вони відправлять в Афганістан два або три літаки з медичним вантажем. Це тести на коронавірус, а також медикаменти та матеріали, необхідні для лікування хронічних захворювань (приміром, цукрового діабету).

Верховна комісарка Організації об’єднаних націй (ООН) з прав людини Мішель Бачелет заявила про наявність надійних свідчень страт цивільних людей в Афганістані бойовиками ісламістського руху “Талібану”.

15 серпня найбільше онлайнове ЗМІ Афганістану TOLO News з посиланням на урядовців і власні джерела проінформувало про те, що президент країни Ашраф Гані виїхав після того, як таліби увійшли до Кабула. Сповіщалося, що він вилетів до Таджикистану спільно з близькими помічниками.

Згодом Гані підтвердив, що залишив країну, і пояснив мотивацію цього вчинку.

18 серпня влада ОАЕ повідомила, що Гані перебуває в цій країні.

17 серпня віцепрезидент Афганістану Амрулла Салех оголосив себе виконувачем обов’язків президента країни й закликав до боротьби з “Талібаном”.