Щонайменше 70 людей загинуло і десятки травмовані в результаті раптової повені в провінції Парван на півночі Афганістану.

Про це повідомляє британська телерадіокомпанія BBC.

Повінь сталася у місті Чарикар рано вранці в середу, коли люди ще спали.

За словами прессекретаря провінції Вахіда Шакара, серед жертв багато жінок і дітей. Прогнозується, що кількість загиблих буде лише зростати.

На знімках з Чарикара видно, як рятувальники працюють на місці інциденту, розбирають завали.

Президент Афганістану Ашраф Гані наказав надати екстрену допомогу постраждалим.

У північних і східних частинах Афганістану влітку часто бувають зливи, які ведуть до повеней.

У серпні вже 16 осіб, в основному діти, загинули в результаті раптової повені в селі в східній провінції Нангархар.