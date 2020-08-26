Про це повідомляє британська телерадіокомпанія BBC.
Повінь сталася у місті Чарикар рано вранці в середу, коли люди ще спали.
За словами прессекретаря провінції Вахіда Шакара, серед жертв багато жінок і дітей. Прогнозується, що кількість загиблих буде лише зростати.
На знімках з Чарикара видно, як рятувальники працюють на місці інциденту, розбирають завали.
Президент Афганістану Ашраф Гані наказав надати екстрену допомогу постраждалим.
У північних і східних частинах Афганістану влітку часто бувають зливи, які ведуть до повеней.
У серпні вже 16 осіб, в основному діти, загинули в результаті раптової повені в селі в східній провінції Нангархар.
- У Пакистані в результаті повені, викликаної мусонними дощами, всього за три дні загинули, щонайменше, 90 осіб.