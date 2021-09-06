Один з представників міністерства оборони США, генерал Марк Міллі, вважає, що на нинішньому етапі в Афганістані може розпочатися громадянська війна.

Про це повідомляє американське видання The Hill.

Очільник об’єднаного комітету начальників штабів збройних сил США, попередив, що в нинішніх умовах в країні можуть знову активізуватися різні терористичні угруповання.

“За військовими оцінками, ситуація, ймовірно, переросте в громадянську війну”, – пояснив Міллі.

На його думку, “Талібан” поки не оголосив про склад нового уряду та навряд чи зуміє консолідувати владу й створити ефективну модель управління.

“Як на мене, існує висока ймовірність розширення громадянської війни, і це, своєю чергою, призведе до умов, які можуть привести до відновлення “Аль-Каїди”, ІДІЛу та інших терористичних угруповань… Це може відбутися в найближчі 12 – 24 – 36 місяців“, – пояснив Міллі.

Верховна комісарка Організації об’єднаних націй (ООН) з прав людини Мішель Бачелет заявила про наявність надійних свідчень страт цивільних людей в Афганістані бойовиками ісламістського руху “Талібану”.

15 серпня найбільше онлайнове ЗМІ Афганістану TOLO News з посиланням на урядовців і власні джерела проінформувало про те, що президент країни Ашраф Гані виїхав після того, як таліби увійшли до Кабула. Сповіщалося, що він вилетів до Таджикистану спільно з близькими помічниками.

Згодом Гані підтвердив, що залишив країну, і пояснив мотивацію цього вчинку.

18 серпня влада ОАЕ повідомила, що Гані перебуває в цій країні.

17 серпня віцепрезидент Афганістану Амрулла Салех оголосив себе виконувачем обов’язків президента країни й закликав до боротьби з “Талібаном”.