В Афганістані почалася вакцинація проти коронавірусу. Першими щеплення отримають співробітники сил безпеки, медичні працівники та журналісти.

Про це пише Reuters.

У цьому місяці постраждала від війни країна отримала 500 000 доз вакцини AstraZeneca від Індійського інституту сироваток (SII), який виробляє вакцину для країн із середнім і низьким доходом.

На церемонії в президентському палаці виконуючий обов’язки міністра охорони здоров’я Вахід Майра заявив, що вакцини отримають 250 000 осіб, в основному з секторів безпеки, охорони здоров’я, освіти та ЗМІ.

“Сьогодні вдалий день для Афганістану, оскільки ми запускаємо першу кампанію вакцинації, але поширити цей план на всю країну буде непросто”, – зазначив він.

Президент Ашраф Гані заявив, що епідемія, як і раніше є серйозною проблемою для країни, і закликав медичних працівників проводити вакцинацію людей справедливим і прозорим чином.

В Афганістані зареєстровано 55 646 випадків інфікування і 2 435 випадків смерті від коронавірусу. Але експерти кажуть, що випадки захворювання значно занижені через низький рівень тестування і обмежений доступ до медичних установ.