Про це пише Reuters.
У цьому місяці постраждала від війни країна отримала 500 000 доз вакцини AstraZeneca від Індійського інституту сироваток (SII), який виробляє вакцину для країн із середнім і низьким доходом.
На церемонії в президентському палаці виконуючий обов’язки міністра охорони здоров’я Вахід Майра заявив, що вакцини отримають 250 000 осіб, в основному з секторів безпеки, охорони здоров’я, освіти та ЗМІ.
“Сьогодні вдалий день для Афганістану, оскільки ми запускаємо першу кампанію вакцинації, але поширити цей план на всю країну буде непросто”, – зазначив він.
Президент Ашраф Гані заявив, що епідемія, як і раніше є серйозною проблемою для країни, і закликав медичних працівників проводити вакцинацію людей справедливим і прозорим чином.
В Афганістані зареєстровано 55 646 випадків інфікування і 2 435 випадків смерті від коронавірусу. Але експерти кажуть, що випадки захворювання значно занижені через низький рівень тестування і обмежений доступ до медичних установ.
- У вівторок, 23 лютого, в Україну прибула перша партія COVID-вакцини. Масова вакцинація груп ризику розпочнеться завтра, 24 лютого.