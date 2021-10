Про це повідомляє американський телеканал CNN.

Одразу після вибуху на місце події прибули спеціальні сили “Талібану”, аби визначити характер інциденту та притягнути винних до відповідальності.

Інформацію про вибух та кількість жертв підтвердили представники міністерства внутрішніх справ та міністерства охорони здоров’я. За словами одного з інформаторів, в мечеті пролунало три вибухи: один біля головних дверей, інший у південній зоні та третій там, де миються миряни. Свідки розповіли, що в мечеті було чотири терористи-смертники. Двоє з них підірвали себе біля воріт мечеті, а двоє безпосередньо на території будівлі.

Зазвичай під час п’ятничної молитви в мечеті перебувають до 500 осіб.

WARNING: GRAPHIC CONTENT

Inside the Shiite mosque where a large explosion have occurred during friday prayer in Kandahar province.

Video 👇 pic.twitter.com/wpt58lbqWK

— Natiq Malikzada (@natiqmalikzada) October 15, 2021