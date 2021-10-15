У місті Кандагар (Афганістан) під час п'ятничної молитви стався вибух, внаслідок якого загинуло щонайменше 62 особи.

Про це повідомляє американський телеканал CNN.

Одразу після вибуху на місце події прибули спеціальні сили “Талібану”, аби визначити характер інциденту та притягнути винних до відповідальності.

Інформацію про вибух та кількість жертв підтвердили представники міністерства внутрішніх справ та міністерства охорони здоров’я. За словами одного з інформаторів, в мечеті пролунало три вибухи: один біля головних дверей, інший у південній зоні та третій там, де миються миряни. Свідки розповіли, що в мечеті було чотири терористи-смертники. Двоє з них підірвали себе біля воріт мечеті, а двоє безпосередньо на території будівлі.

Зазвичай під час п’ятничної молитви в мечеті перебувають до 500 осіб.

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Inside the Shiite mosque where a large explosion have occurred during friday prayer in Kandahar province. Video 👇 pic.twitter.com/wpt58lbqWK — Natiq Malikzada (@natiqmalikzada) October 15, 2021

Наразі відомо про щонайменше 62 загиблих та 70 поранених.

Відповідальність за теракт взяли на себе представники терористичної організації “Ісламська держава” (ІДІЛ). Це принаймні їх третій теракт у країні з початку серпня. Зокрема, минулого тижня якнайменше 20 осіб загинули та 90 отримали поранення в результаті вибуху терориста-смертника в шиїтській мечеті у місті Кундуз (північна частина Афганістану).

Представник “Талібану” Забіулла Муджахід засудив інцидент та сказав, що винуватців покарають.

26 серпня поблизу міжнародного аеропорту Кабула (Афганістан) стався вибух. Він пролунав через кілька годин після того, як військові США попередили про неминучу терористичну загрозу. Внаслідок вибуху загинули 90 цивільних осіб і 13 американських морпіхів, ще понад 150 осіб зазнали поранень.

Президент США Джо Байден звинуватив представників терористичної організації “Ісламська держава” (ІДІЛ) в організації двох терактів, які сталися 26 серпня біля аеропорту Кабула.

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