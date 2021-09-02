Про це повідомляє Reuters.
Зважаючи на те, що Western Union – американська компанія, рішення про відновлення її діяльності в Афганістані може означати підтримку прагнення США дозволити гуманітарну діяльність після захоплення влади бойовиками “Талібану”.
Очільник Western Union в Азії, Європі, на Ближньому Сході та в Африці Жан Клод Фарах пояснив, що грошові перекази через систему призначені, як правило, для малозабезпечених родин.
Він підтвердив, що Western Union взаємодіє з американським урядом, тобто робота системи переказів відповідає політиці США.
У Reuters додали, що отримання грошей від робочих-мігрантів з-за кордону – головний засіб для виживання багатьох афганських родин. Окрім цього, відновлення міжнародних переказів сприятиме відновленню економіки Афганістану, як однієї з найбідніших країн світу, “пережити роки насилля та нестабільності”.
- 15 серпня бойовики “Талібану” заявили, що контролюють 100% території Афганістану. Тоді вони погодилися на перехідний уряд, який мав очолити колишній міністр внутрішніх справ Алі Ахмад Джалалі.
- 17 серпня представники терористичної організації “Талібан” пообіцяли, що не заважатимуть громадянам, які прямують в аеропорт Кабула для евакуації військовими силами США.
- 18 серпня таліби посилили контроль над доступом до аеропорту Кабула. Це сталося після того, як США завершили евакуацію дипломатів.
- 30 серпня Сполучені Штати Америки завершили виведення своїх військ з Афганістану.
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