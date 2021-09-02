Міжнародна платіжна система Western Union відновила роботу на території Афганістану. Це означає, що афганські родини, які залишились в країні, зможуть отримувати грошові перекази від інших родичів, які живуть за кордоном.

Про це повідомляє Reuters.

Зважаючи на те, що Western Union – американська компанія, рішення про відновлення її діяльності в Афганістані може означати підтримку прагнення США дозволити гуманітарну діяльність після захоплення влади бойовиками “Талібану”.

Очільник Western Union в Азії, Європі, на Ближньому Сході та в Африці Жан Клод Фарах пояснив, що грошові перекази через систему призначені, як правило, для малозабезпечених родин.

Він підтвердив, що Western Union взаємодіє з американським урядом, тобто робота системи переказів відповідає політиці США.

У Reuters додали, що отримання грошей від робочих-мігрантів з-за кордону – головний засіб для виживання багатьох афганських родин. Окрім цього, відновлення міжнародних переказів сприятиме відновленню економіки Афганістану, як однієї з найбідніших країн світу, “пережити роки насилля та нестабільності”.