Секретар Ради національної безпеки та оборони України (РНБО) Олексій Данилов повідомив, що в Афганістані є ще 159 українців, яких планують евакуювати.

Про це він розповів в інтерв’ю “Радіо Свобода”.

Данилов пояснив, що евакуація громадян можлива лише в тому випадку, коли вони самі мають таке бажання.

“Ми обов’язково заберемо всіх наших громадян з Афганістану. Як це буде, якими рейсами, як це все відбуватиметься… На сьогодні 159 громадян мають бажання залишити країну (Афганістан), ми зробимо так, аби вони повернулися додому”, – поінформував Данилов.

До цього аналогічну інформацію озвучив очільник Міністерства закордонних справ України Дмитро Кулеба.

Речник Міністерства закордонних справ Олег Ніколенко повідомив, що 9 вересня з міжнародного аеропорту Кабула вилетів перший комерційний рейс після переходу влади в Афганістані до Талібану. Qatar Airways вивезли понад сто людей. Переважна більшість – іноземці.

“На доручення міністра закордонних справ Дмитра Кулеби, МЗС домовилося із катарською стороною про можливість евакуації громадян України цим рейсом. Наше посольство в Таджикистані запропонувало українцям в Афганістані виїхати до Дохи із подальшим поверненням до України комерційними авіалініями. Зголосилися лише двоє українців: мати та її неповнолітня дитина“, – зазначив Ніколенко.

Нагадаємо, 15 квітня президент США Джо Байден офіційно заявив про те, що американські війська залишать територію Афганістану до 11 вересня 2021 року, що покладе край 20-річній війні — найтривалішій в історії Сполучених Штатів.

За словами голови ОПУ Єрмака, з початку евакуаційної операції і до 28 серпня українські літаки вивезли з Афганістану понад 600 людей, серед яких є як українці, так й іноземні громадяни. За його даними, серед тих, кого вдалося евакуювати, є журналісти міжнародних видань, зокрема Globe and Mail, WSJ, USA Today та Stars and Stripes, а також правозахисники, жінки й діти.

15 серпня найбільше онлайнове ЗМІ Афганістану TOLO News з посиланням на урядовців і власні джерела проінформувало про те, що президент країни Ашраф Гані виїхав після того, як таліби увійшли до Кабула. Сповіщалося, що він вилетів до Таджикистану спільно з близькими помічниками. Згодом Гані підтвердив, що залишив країну, і пояснив мотивацію цього вчинку. 18 серпня влада ОАЕ повідомила, що Гані перебуває в цій країні. 17 серпня віцепрезидент Афганістану Амрулла Салех оголосив себе виконувачем обов’язків президента країни й закликав до боротьби з “Талібаном”.