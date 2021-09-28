270 жінок-суддів з Афганістану перебувають у ситуації смертельної небезпеки, бо на них полюють представники "Талібану" та чоловіки-злочинці, яких вони посадили за ґрати.

Про це йдеться в матеріалі британської телерадіокомпанії ВВС.

Судді змінюють номери телефонів та постійно переїжджають. Зазвичай вони судили чоловіків за домашнє насильство та вбивство своїх дружин.

“Після винесення вироку злочинець підійшов до мене і сказав: “Коли я вийду з в’язниці, я зроблю з вами те, що я зробив зі своєю дружиною”, – розповіла BBC одна з суддів, на ім’я Масума. Коли її місто захопили таліби, жінка вдягнула паранджу та втекла зі свого дому. Раніше вона забезпечувала свою родину, тепер живе їхнім коштом постійно переїжджаючи з місця на місце.

У день звільнення злочинців жінкам-суддям почали надходити повідомлення з погрозами. Через це вони змінюють номери телефонів. Колишні арештанти з’ясовують адреси та номери з баз даних.

Погрожують не лише цим жінкам, під удар потрапляють всі члени родини й чоловіки теж.

Родич судді Сани зайшов до її дому після того, як та втекла. Збирав одяг та потрібні їй речі. В цю мить до будинку під’їхали бойовики талібів та почали допит чоловіка.

“Я відчинив двері. Мене запитали, чи був це будинок судді. Коли я сказав, що не знаю, де вона, вони кинули мене на сходи. Один з них ударив мене прикладом пістолета і почав мене бити. Мій ніс і рот були залиті кров’ю”, – розповів він. Після побиття чоловік потрапив до лікарні.

Хоч Нова Зеландія та Сполучене Королівство заявили про допомогу колишнім держслужбовицям Афганістану, останні бояться, що буде запізно.

“Моє серце розбивається, коли мені дзвонить один із суддів із села і каже: “Марзія, що нам робити? Куди нам іти? Скоро ми будемо в могилах”, – розповіла колишня суддя Марзія Бабакархайл, що переїхала до Великої Британії.