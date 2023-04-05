Про це інформує The Telegraph та Sky News.
Як повідомляється, 53-річного медика Кевіна Корнуелла і ще одного громадянина Великої Британії, який керує готелем для гуманітарних працівників у Кабулі, учасники організації “Талібан” затримали ще на початку січня.
Майлз Рутледж, який раніше розповідав на власному каналі на YouTube, що подорожує “в найнебезпечніші місця на Землі заради задоволення”, був заарештований 2 березня разом із двома громадянами Польщі – 22-річним Адріаном Войціком і 24-річним Романом Більським. Нині вони перебувають під вартою для подальшого допиту. Затримані підозрюються в причетності до організації “підозрілих дій”.
Зазначається, що Рутледж не вперше відвідує Афганістан. У серпні минулого року блогера розкритикували за візит до Кабули під час захоплення талібанами Афганістану.
За словами речника Міністерства закордонних справ Великої Британії, МЗС працює над тим, щоб забезпечити звільнення британців. “Ми докладаємо всіх зусиль, щоб забезпечити консульський контакт з британськими громадянами, затриманими в Афганістані, і ми підтримуємо їхні сім’ї”, – запевнив він.
Крім того, додається, що Скотт Річардс з некомерційної організації Presidium Network сказав, що, на його думку, чоловіки перебувають у нормальному стані. Проте він наголосив, що нині не було жодного “значущого контакту” з полоненими, як і не було доступу міжнародних моніторингових агентств.
- У грудні влада Талібану стратила чоловіка, звинуваченого у вбивстві іншої людини, що стало першою публічною карою з того часу, як таліби захопили Афганістан минулого року.
- 20 грудня стало відомо, що уряд Талібану призупинив навчання в університетах для всіх студенток в Афганістані, що є останнім кроком у жорстокому придушенні прав і свобод афганських жінок. Попри критику цього кроку з боку світової спільноти, таліби не відмовилися від цього рішення, переслідуючи та жорстоко караючи критиків всередині країни.
- Чотири великі неурядові організації припинили роботу в Афганістані після того, як таліби заборонили жінкам працювати на них.