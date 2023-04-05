В Афганістані ісламістський радикальний рух "Талібан" утримує під вартою двох громадян Польщі та трьох британців, серед яких - блогер-мандрівник Майлз Рутледж.

Про це інформує The Telegraph та Sky News.

Як повідомляється, 53-річного медика Кевіна Корнуелла і ще одного громадянина Великої Британії, який керує готелем для гуманітарних працівників у Кабулі, учасники організації “Талібан” затримали ще на початку січня.

Майлз Рутледж, який раніше розповідав на власному каналі на YouTube, що подорожує “в найнебезпечніші місця на Землі заради задоволення”, був заарештований 2 березня разом із двома громадянами Польщі – 22-річним Адріаном Войціком і 24-річним Романом Більським. Нині вони перебувають під вартою для подальшого допиту. Затримані підозрюються в причетності до організації “підозрілих дій”.

Зазначається, що Рутледж не вперше відвідує Афганістан. У серпні минулого року блогера розкритикували за візит до Кабули під час захоплення талібанами Афганістану.

За словами речника Міністерства закордонних справ Великої Британії, МЗС працює над тим, щоб забезпечити звільнення британців. “Ми докладаємо всіх зусиль, щоб забезпечити консульський контакт з британськими громадянами, затриманими в Афганістані, і ми підтримуємо їхні сім’ї”, – запевнив він.

Крім того, додається, що Скотт Річардс з некомерційної організації Presidium Network сказав, що, на його думку, чоловіки перебувають у нормальному стані. Проте він наголосив, що нині не було жодного “значущого контакту” з полоненими, як і не було доступу міжнародних моніторингових агентств.