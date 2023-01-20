Про це повідомляє Associated Press.

Після захоплення влади в Афганістані в серпні 2021 року таліби заявили, що всі манекени з вітрин магазинів потрібно прибрати або зняти з них голови. Таке рішення ухвалили в Міністерстві доброчесності Талібану.

Вони керувалися ісламською нормою, згідно з якою заборонено статуї людської форми, адже їм можна “поклонятися як ідолам”.

Втім, деякі магазини почали скаржитися, що так не зможуть виставити свій одяг, а також їм доведеться пошкодити манекени.

Тому, таліби дозволили власникам магазинів затуляти голови манекенів тканими мішками чи пластиковими пакетами.