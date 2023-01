Про це повідомляє Associated Press.

Після захоплення влади в Афганістані в серпні 2021 року таліби заявили, що всі манекени з вітрин магазинів потрібно прибрати або зняти з них голови. Таке рішення ухвалили в Міністерстві доброчесності Талібану.

The Taliban has even hooded mannequins in Afghanistan. #BanTaliban pic.twitter.com/9rn44Eit1X

Вони керувалися ісламською нормою, згідно з якою заборонено статуї людської форми, адже їм можна “поклонятися як ідолам”.

Втім, деякі магазини почали скаржитися, що так не зможуть виставити свій одяг, а також їм доведеться пошкодити манекени.

Тому, таліби дозволили власникам магазинів затуляти голови манекенів тканими мішками чи пластиковими пакетами.

The Taliban’s hatred of women extends beyond the living. It is now mandatory for store owners to cover the faces of mannequins.

These dystopian images are a sign of how much worse life is going to become for Afghan women if the world doesn’t stand with them. pic.twitter.com/p2p0b0QGRR

— Sara Wahedi (@SaraWahedi) January 18, 2023