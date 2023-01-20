Про це повідомляє Associated Press.
Після захоплення влади в Афганістані в серпні 2021 року таліби заявили, що всі манекени з вітрин магазинів потрібно прибрати або зняти з них голови. Таке рішення ухвалили в Міністерстві доброчесності Талібану.
The Taliban has even hooded mannequins in Afghanistan. #BanTaliban pic.twitter.com/9rn44Eit1X
— Habib Khan (@HabibKhanT) January 19, 2023
Вони керувалися ісламською нормою, згідно з якою заборонено статуї людської форми, адже їм можна “поклонятися як ідолам”.
Втім, деякі магазини почали скаржитися, що так не зможуть виставити свій одяг, а також їм доведеться пошкодити манекени.
Тому, таліби дозволили власникам магазинів затуляти голови манекенів тканими мішками чи пластиковими пакетами.
The Taliban’s hatred of women extends beyond the living. It is now mandatory for store owners to cover the faces of mannequins.
These dystopian images are a sign of how much worse life is going to become for Afghan women if the world doesn’t stand with them. pic.twitter.com/p2p0b0QGRR
— Sara Wahedi (@SaraWahedi) January 18, 2023
- Чотири великі неурядові організації припинили роботу в Афганістані після того, як таліби заборонили жінкам працювати на них.
- 20 грудня стало відомо, що уряд Талібану призупинив навчання в університетах для всіх студенток в Афганістані, що є останнім кроком у жорстокому придушенні прав і свобод афганських жінок. Попри критику цього кроку з боку світової спільноти, таліби не відмовилися від цього рішення, переслідуючи та жорстоко караючи критиків всередині країни.
- У грудні влада Талібану стратила чоловіка, звинуваченого у вбивстві іншої людини, що стало першою публічною карою з того часу, як таліби захопили Афганістан минулого року.