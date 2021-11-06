Про це повідомляє The Guardian.
За даними видання, тіло активістки впізнали в морзі міста Мазар-і-Шаріф.
“Ми впізнали її за одягом – обличчя було сильно пошкоджено кулями. На її голові, серці, грудях, нирках і ногах були поранення — забагато, щоб їх навіть порахувати”, — розповіла сестра загиблої Ріта.
Також у Сафі забрали обручку та сумку.
Вона стала першою правозахисницею, яку вбили відтоді, як таліби захопили владу в Афганістані у серпні 2021 року.
Тіло Сафі та ще однієї невідомої жінки доправили до лікарні представники руху “Талібан” 4 листопада. Представник талібів Забіхулла Нурані заявив, що поряд з ними знайшли також тіла двох чоловіків. Він припускає, що вони могли стати жертвами “особистої ворожнечі”.
Наприкінці минулого місяця Фрозан зателефонували з анонімного номера та наказали зібрати докази своєї роботи як правозахисниці та приїхати до тимчасового притулку. До того її запит про надання притулку у Німеччині був на стадії розгляду.
За словами сестри, Сафі була на останньому протесті у місті проти правління талібів.
- Раніше повідомлялося, що в Афганістані таліби розпочали полювання на жінок-суддів. У небезпеці опинилося 270 суддів.
- Також талібів звинуватили у вбивствах мирних жителів та блокуванні гуманітарної допомоги.
- Раніше радикальний ісламістський рух “Талібан”, який захопив владу в Афганістані, заборонив дівчатам-студенткам навчатися разом із чоловіками.
- Пізніше Талібан” наказав працівницям органів міської влади у Кабулі залишатися вдома. Це не стосувалося лише тих жінок, яких на роботі не можуть замінити чоловіки.