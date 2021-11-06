Про це повідомляє The Guardian.

За даними видання, тіло активістки впізнали в морзі міста Мазар-і-Шаріф.

“Ми впізнали її за одягом – обличчя було сильно пошкоджено кулями. На її голові, серці, грудях, нирках і ногах були поранення — забагато, щоб їх навіть порахувати”, — розповіла сестра загиблої Ріта.

Також у Сафі забрали обручку та сумку.

Вона стала першою правозахисницею, яку вбили відтоді, як таліби захопили владу в Афганістані у серпні 2021 року.

Тіло Сафі та ще однієї невідомої жінки доправили до лікарні представники руху “Талібан” 4 листопада. Представник талібів Забіхулла Нурані заявив, що поряд з ними знайшли також тіла двох чоловіків. Він припускає, що вони могли стати жертвами “особистої ворожнечі”.

Наприкінці минулого місяця Фрозан зателефонували з анонімного номера та наказали зібрати докази своєї роботи як правозахисниці та приїхати до тимчасового притулку. До того її запит про надання притулку у Німеччині був на стадії розгляду.

За словами сестри, Сафі була на останньому протесті у місті проти правління талібів.