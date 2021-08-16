В Афганістані все ще перебувають близько 50 українців, – МЗС

Станом на 16 серпня в Афганістані перебувають близько 50 українців. Міністерство закордонних справ опрацьовує шляхи безпечної евакуації.

Про це повідомив речник МЗС Олег Ніколенко у Facebook.

За його словами, міністр закордонних справ Дмитро Кулеба доручив терміново посилити посольство України в Душанбе, яке відповідає за Афганістан. Українські дипустанови в Таджикистані та Пакистані контролюють ситуацію та готові допомагати українцям.

“За інформацією МЗС, в Афганістані продовжують перебувати до 50 українців. Переважно, це – люди, які працюють за приватними контрактами, та громадяни афганського походження. Майже з усіма нині встановлений зв’язок, дипломати уточнюють, хто із них має бажання бути евакуйованим”, – заявив Ніколенко.

Речник МЗС додав, що паралельно опрацьовуються можливі шляхи безпечної евакуації, у тому числі із використанням можливостей іноземних партнерів.

Нагадаємо, що Україна евакуювала 30 своїх громадян з Афганістану. Через зростання насильства в Афганістані Україна активізує зусилля для безпечного повернення своїх громадян додому.