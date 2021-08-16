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В Афганістані все ще перебувають близько 50 українців, – МЗС

Станом на 16 серпня в Афганістані перебувають близько 50 українців. Міністерство закордонних справ опрацьовує шляхи безпечної евакуації.

Понеділок, 16 серпня 2021, 17:00

Про це повідомив речник МЗС Олег Ніколенко у Facebook.

За його словами, міністр закордонних справ Дмитро Кулеба доручив терміново посилити посольство України в Душанбе, яке відповідає за Афганістан. Українські дипустанови в Таджикистані та Пакистані контролюють ситуацію та готові допомагати українцям.

“За інформацією МЗС, в Афганістані продовжують перебувати до 50 українців. Переважно, це – люди, які працюють за приватними контрактами, та громадяни афганського походження. Майже з усіма нині встановлений зв’язок, дипломати уточнюють, хто із них має бажання бути евакуйованим”, – заявив Ніколенко.

Речник МЗС додав, що паралельно опрацьовуються можливі шляхи безпечної евакуації, у тому числі із використанням можливостей іноземних партнерів. 

Нагадаємо, що Україна евакуювала 30 своїх громадян з Афганістану. Через зростання насильства в Афганістані Україна активізує зусилля для безпечного повернення своїх громадян додому.

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Захоплення талібами влади в Афганістані: хронологія подій

Сотні афганців вторглися на злітно-посадкові смуги аеропорту ще до світанку, повідомляє Reuters. Люди в паніці намагаються штурмувати літаки, що вилітають із Кабула.

Раніше в мережі опублікували кілька відео, на яких десятки чоловіків намагалися видертися на трап, щоб сісти в літак.

Управління цивільної авіації порадило транзитним літакам змінити маршрут, заявивши, що їхній повітряний простір неконтрольований.

До слова, низка великих авіакомпаній – United Airlines, British Airways, Emirates Airline і Virgin Atlantic – перестали використовувати повітряний простір Афганістану.

Президент Афганістану Ашраф Гані покинув країну після того, як таліби увійшли в Кабул. Чиновник в уряді президента Афганістану Саджад Нурістані повідомив, що Гані подав у відставку. Після цього він попрямував в аеропорт й вилетів до Таджикистану.

  • Бойовики “Талібану” заявили, що контролюють 100% території Афганістану. Тоді вони погодилися на перехідний уряд, який мав очолити колишній міністр внутрішніх справ Алі Ахмад Джалалі.
  • Додамо, що “Талібан” наразі утримує всі прикордонні переходи Афганістану. Відтак аеропорт Кабула залишається єдиним шляхом втечі з країни.
  • 15 серпня бойовики ісламістського угруповання “Талібан” увійшли до столиці Афганістану Кабулу. У твіті афганського президентського палацу йшлося, що стрілянину було чути в кількох точках навколо Кабула, але що сили безпеки в координації з міжнародними партнерами контролювали місто.
Теги: евакуація, Афганістан, евакуація, МЗС України, Талібан

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