Про це #Буквам повідомив речник Міністерства закордонних справ Олег Ніколенко.
“23 серпня Україна евакуювала з Афганістану 98 осіб: 41 українця та 57 афганців. Це був вже третій евакуаційний рейс нашої держави після загострення ситуації в Афганістані. На території Афганістану продовжує залишатися близько 90 громадян України”, – заявив Ніколенко.
За його словами, МЗС та українське посольство в Таджикистані разом з іншими причетними відомствами зараз опрацьовують можливі шляхи евакуації українців з Афганістану, зокрема із залученням логістичних можливостей західних партнерів.
“Пріоритет – евакуація українських громадян та членів їхніх родин в безпечних умовах, але не виключаємо й евакуацію іноземців з гуманітарних міркувань, якщо для цього будуть можливості”, – додав речник МЗС.
Як відомо, Україна спочатку евакуювала 30 своїх громадян з Афганістану.
Станом на ранок вівторка, 17 серпня, 120 громадян України та членів їхніх родин виявили бажання евакуюватися з Афганістану, територію якого захопили бойовики ісламістського угруповання “Талібан”.
22 серпня вранці приземлився другий евакуаційний борт України, що доправив людей з Кабула до Києва. Військово-транспортний літак Повітряних сил Збройних Сил евакуював з Афганістану 83 особи, зокрема 31 українця, а також громадян інших держав. Серед громадян України – 12 осіб, які перебували на військовій базі поблизу Кабула. Також були евакуйовані представники міжнародних медіа та громадських організацій.
- 15 серпня бойовики “Талібану” заявили, що контролюють 100% території Афганістану. Тоді вони погодилися на перехідний уряд, який мав очолити колишній міністр внутрішніх справ Алі Ахмад Джалалі.
- 17 серпня представники терористичної організації “Талібан” пообіцяли, що не заважатимуть громадянам, які прямують в аеропорт Кабула для евакуації військовими силами США.
- 18 серпня таліби посилили контроль над доступом до аеропорту Кабула. Це сталося після того, як США завершили евакуацію дипломатів.
- Про захоплення Афганістану читайте у наших матеріалах “Талібан” захоплює значну частину території Афганістану, Ескалація в Афганістані посилюється: дайджест, Захоплення талібами влади в Афганістані: хронологія подій. та Захоплення Афганістану талібами: як все відбувалось та що далі.