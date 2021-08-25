Україна здійснила три евакуаційні рейси після захоплення Кабула бойовиками ісламістського руху “Талібан”. Однак на території Афганістану все ще перебувають близько 90 українців.

Про це #Буквам повідомив речник Міністерства закордонних справ Олег Ніколенко.

“23 серпня Україна евакуювала з Афганістану 98 осіб: 41 українця та 57 афганців. Це був вже третій евакуаційний рейс нашої держави після загострення ситуації в Афганістані. На території Афганістану продовжує залишатися близько 90 громадян України”, – заявив Ніколенко.

За його словами, МЗС та українське посольство в Таджикистані разом з іншими причетними відомствами зараз опрацьовують можливі шляхи евакуації українців з Афганістану, зокрема із залученням логістичних можливостей західних партнерів.

“Пріоритет – евакуація українських громадян та членів їхніх родин в безпечних умовах, але не виключаємо й евакуацію іноземців з гуманітарних міркувань, якщо для цього будуть можливості”, – додав речник МЗС.

Як відомо, Україна спочатку евакуювала 30 своїх громадян з Афганістану.

Станом на ранок вівторка, 17 серпня, 120 громадян України та членів їхніх родин виявили бажання евакуюватися з Афганістану, територію якого захопили бойовики ісламістського угруповання “Талібан”.

22 серпня вранці приземлився другий евакуаційний борт України, що доправив людей з Кабула до Києва. Військово-транспортний літак Повітряних сил Збройних Сил евакуював з Афганістану 83 особи, зокрема 31 українця, а також громадян інших держав. Серед громадян України – 12 осіб, які перебували на військовій базі поблизу Кабула. Також були евакуйовані представники міжнародних медіа та громадських організацій.