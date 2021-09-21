Про це повідомляє телеканал CNN.

“Смерть сталася раптово десь між днем четверга і вранці п’ятниці”, – йдеться в заяві національних парків Південної Африки (SANParks).

Експерти почали розслідування причин смерті. Як показав розтин, у всіх птахів були бджолині укуси.

Крім того, на місці загибелі пінгвінів було виявлено багато мертвих бджіл. Таким чином, за попередньою версією, пінгвіни загинули через те, що їх вжалила зграя медоносних бджіл.

Елісон Кок, морська біологиня SANParks, подякувала партнерам організації, включаючи Південноафриканський фонд охорони прибережних птахів (SANCCOB) і місто Кейптаун, за їх допомогу в розслідуванні “незвичайної події”.

“Сьогодні на місці не було виявлено мертвих африканських пінгвінів, і ми продовжимо стежити за ситуацією”, – зазначила вона.

Африканські пінгвіни мешкають на узбережжях Південної Африки і Намібії. Вони відносяться до більш дрібних видів пінгвінів, відомим своїм незвичним забарвленням і гучними голосами.

Цей вид різко скорочується: з більш ніж мільйона на початку 20-го століття до всього 55 000 в 2010 році, коли вони були оголошені такими, що перебувають під загрозою зникнення.