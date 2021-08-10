Представники органів охорони здоров'я Гвінеї підтвердили перший випадок захворювання лихоманкою Марбурга в Західній Африці. Це дуже заразне захворювання, що належить до тієї ж родині, що і вірус Ебола.

Про це повідомляє британська телерадіокомпанія BBC.

Хвороба, яку викликає вірус Марбурга, передається людям від кажанів і поширюється від людини через тілесні рідини.

Випадки захворювання фіксуються вкрай рідко: останній великий спалах хвороби стався в Анголі в 2005 році. Тоді померло понад 200 осіб.

Це важке захворювання, яке викликає лихоманку, вражає кровоносні судини, печінку, нервову і травну системи, і часто закінчується летально. Ліків від цієї лихоманки не існує.

У Гвінеї один пацієнт помер.

Зараз медики намагаються виявити всіх, з ким контактував померлий. Було виявлено чотири контакти “з високим ризиком”, серед них і медичний працівник. Крім того, можливо був контакт із 146 людьми. Наразі все перевіряється.