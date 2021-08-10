Про це повідомляє британська телерадіокомпанія BBC.
Хвороба, яку викликає вірус Марбурга, передається людям від кажанів і поширюється від людини через тілесні рідини.
Випадки захворювання фіксуються вкрай рідко: останній великий спалах хвороби стався в Анголі в 2005 році. Тоді померло понад 200 осіб.
Це важке захворювання, яке викликає лихоманку, вражає кровоносні судини, печінку, нервову і травну системи, і часто закінчується летально. Ліків від цієї лихоманки не існує.
У Гвінеї один пацієнт помер.
Зараз медики намагаються виявити всіх, з ким контактував померлий. Було виявлено чотири контакти “з високим ризиком”, серед них і медичний працівник. Крім того, можливо був контакт із 146 людьми. Наразі все перевіряється.
- 15 лютого міністерство охорони здоров’я Гвінеї в Західній Африці в понеділок оголосило про епідемію Ебола після того, як три людини померли від вірусу і ще четверо заразилися.
- У березні повідомлялося, що у штаті Вашингтон медики спостерігали за 23 мешканцями, що повернулися з Гвінеї та Конго. Вони ризикують стати носіями й поширювачами лихоманки Ебола.