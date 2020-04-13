В Африці туристів перестали пускати в національні парки, де живуть горили. Людиноподібні мавпи опинилися "на карантині" через загрозу коронавірусу.

Про це повідомляє британське агентство ВВС.

Багато з національних парків, де живуть інші види мавп (наприклад, такі як орангутани), також закрили для відвідувачів.

Наразі невідомо, чи можуть людиноподібні мавпи підхопити вірус. Водночас зростають побоювання, що вони можуть перебувати в зоні ризику.

Ці побоювання виникли на тлі новини про те, що в зоопарку Нью-Йорка коронавірус вперше підтвердили у тигра.

“Ми не знаємо, чи заражалися вірусом гірські горили. Свідчень цього ми не бачили. Але оскільки гірські горили схильні до людських патогенів, ми знаємо, що вони можуть заражатися респіраторними захворюваннями”, – розповіла Кірстен Джиларді – головний ветеринарний співробітник організації Gorilla Doctors, що працює в лісах Руанди, Уганди і Демократичної Республіки Конго.

Гірські горили є видом мавп, який знаходиться під загрозою знищення. Вони зустрічаються тільки в лісах Руанди, Уганди і ДР Конго.

У всіх трьох країнах зафіксовані випадки зараження коронавірусом людей. У зв’язку з цим парки, де мешкають горили, закрили для відвідувачів.

Ветеринари та єгері, які доглядають за тваринами, продовжують працювати, але дотримуються додаткових заходів безпеки (зокрема, дистанціювання).

Ще до початку пандемії коронавірусу людей просили не підходити до горил ближче, ніж на 7 метрів. Згідно з новими рекомендаціями Міжнародного союзу захисту природи, потрібно дотримуватися дистанції в 10 метрів, а також обмежити відвідування заповідників людьми.

До тварин не рекомендується підпускати людей з симптомами застуди або тих, хто протягом останніх 14 днів контактував із хворими.

Досі основними загрозами виживання людиноподібних мавп вважалися браконьєрство і знищення середовища їхнього проживання. Тепер до них додався і коронавірус.

Як пояснив дослідник біології приматів, професор Сердж Вік із ліверпульського Університету імені Джона Мурса, вплив коронавірусу на горил може бути непередбачуваним. Саме тому вводяться заборони на візити туристів у заповідники.

“Ми не знаємо, як зараження може на них вплинути. Але враховуючи, як вірус діє на людей, очевидно, що ми не хочемо ризикувати. Запобіжні заходи, які зараз вживаються, важливі, якщо ви хочемо зменшити цей ризик”, – наголосив учений.

Зараз у світі є чотири види людиноподібних мавп: горили (Африка), бонобо (Африка), орангутани (Південно-Східна Азія) і шимпанзе (Африка).