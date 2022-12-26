Про це інформує CNN.

Мінерали ідентифікували у складі 70-грамового шматка метеорита, який був виявлений у Сомалі в 2020 році. Він є дев’ятим за величиною коли-небудь знайденим метеоритом. 

Кріс Герд, професор кафедри наук про Землю та атмосферу, а також відповідальний за колекцію метеоритів Університету Альберти, отримав зразок космічної породи для класифікації. Коли він його досліджував, деякі частини зразка не можна було ідентифікувати під мікроскопом.

Герд звернувся до колеги і той підтвердив: у породі є щонайменше два нові мінерали.

Перший мінерал — елаліїт — професор назвав на честь самого космічного об’єкта, в якому він був знайдений.

Другий Герд назвав елькінстантонітом на честь Лінді Елкінс-Тантон, віцепрезидентки Міжпланетної ініціативи Університету штату Арізона.

Швидка ідентифікація нових мінералів стала можливою, оскільки подібні вже були створені синтетичним шляхом раніше. Тому мінерали з метеорита зіставили з їх аналогами, створеними людиною.

Вчені часто в лабораторних умовах створюють нові сполуки. Деякі для того, щоб переконатися, що це є фізично можливим, інші для практичного або комерційного застосування.

Обидва нові мінерали є фосфатами заліза. Фосфат — це сіль або складний ефір фосфорної кислоти. Фосфати в залізних метеоритах є вторинними продуктами: вони утворюються в результаті окислення фосфідів та рідко є основними компонентами залізних метеоритів. Вчені, які ознайомилися з відкриттям вважають, два нових фосфати свідчать про процеси окислення, які відбувалися в матеріалі метеорита. Залишається з’ясувати, чи відбулося окислення в космосі, чи вже на Землі після падіння.

“Багато з цих метеоритних фосфатів утворилися в космосі. У будь-якому випадку вода, ймовірно, є реагентом, який спричинив окислення”, – сказав один зі вчених.