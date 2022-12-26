Вчені ідентифікували два мінерали, яких ніколи раніше не бачили на Землі, у знайденому в Африці метеориті "Ель-Алі", вага якого сягає 15,2 тонни.

Про це інформує CNN.

Мінерали ідентифікували у складі 70-грамового шматка метеорита, який був виявлений у Сомалі в 2020 році. Він є дев’ятим за величиною коли-небудь знайденим метеоритом.

Кріс Герд, професор кафедри наук про Землю та атмосферу, а також відповідальний за колекцію метеоритів Університету Альберти, отримав зразок космічної породи для класифікації. Коли він його досліджував, деякі частини зразка не можна було ідентифікувати під мікроскопом.

Герд звернувся до колеги і той підтвердив: у породі є щонайменше два нові мінерали.